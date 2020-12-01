【疫情焦點】全球新增逾32萬宗確診　美國新增13萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月1日早上8時15分，全球累計63,659,656宗新冠肺炎確診病例，較上日增加323,553宗。累計1,474,124死亡個案，較上日增加5,294宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|152,250
|13,910,054
|274,242
|意大利
|16,376
|1,601,554
|55,576
|英國
|12,339
|1,633,652
|58,545
|西班牙
|18,753
|1,664,945
|45,069
|法國
|4,329
|2,274,902
|52,819
|德國
|6,745
|1,069,763
|16,862
|中國
|12
|86,542
|4,634
|香港
|0
|6,315
|109
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩