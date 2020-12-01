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【疫情焦點】全球新增逾32萬宗確診　美國新增13萬

股市 08:28 2020/12/01

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【疫情焦點】全球新增逾32萬宗確診　美國新增13萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月1日早上8時15分，全球累計63,659,656宗新冠肺炎確診病例，較上日增加323,553宗。累計1,474,124死亡個案，較上日增加5,294宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 152,250 13,910,054 274,242
意大利 16,376 1,601,554 55,576
英國 12,339 1,633,652 58,545
西班牙 18,753 1,664,945 45,069
法國 4,329 2,274,902 52,819
德國 6,745 1,069,763 16,862
中國 12 86,542 4,634
香港 0 6,315 109

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

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