▲ 道指跌271點 港股ADR跌235點

道指跌271點

美股回吐，受累新冠肺炎疫情惡化，道指回吐271點，收報29638點，跌0.91%；標指收報3621點，跌16點或0.46%；納指收報12198點，跌7點或0.06%。

港股ADR跌235點

港股ADR收報26106點，跌235點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報40.14元，跌1.36元或3.3%；騰訊 （00700） ADR折合報565.88元，升2.88元或0.5%。恒指夜期跌96點，收報26336點，轉低水5點。

油價下跌 紐約期油跌0.4%

市場注視油組及盟友的會議，觀望能否就延長減產達成共識，油價下跌，紐約期油收報45.34美元，跌0.19美元或0.4%。布蘭特期油收報47.59美元，跌0.59美元或1.2%。

美滙指數升0.2%

美元曾下試兩年半低位，尾段倒升0.2%，美滙指數最新報91.99。歐元兌美元報1.1932；美元兌日圓報104.34。

美國10年期債息報0.84厘。

紐約期金跌0.4%

金價下跌，市場預期新冠肺炎疫苗面世後經濟將迅速復甦，資金流出金市，紐約期金收報1780.9美元，跌7.2美元或0.4%。現貨金於1777美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩