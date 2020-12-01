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【開市9點半】泡泡瑪特今招股　注碼分散仍有勝算　Tesla盤後再瘋狂

股市 07:02 2020/12/01

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（1）泡泡瑪特 （新上市編號：09992） 為近期第二隻焦點新股，今日開始認購，由於京東健康 （新上市編號：06618） 在公開發售部份孖展已凍資約1500億元，專家預期會分薄資金，影響認購反應，變相以較少的資金認構，仍可有較大的勝算。

即睇開市9點半重點：

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【新股IPO】泡泡瑪特9992明日起招股 入場費約7778元

（2）京東健康昨日已截止孖展認購，孖展認購達1500億元，由於反應湧躍，據外電報道，京東健康有意上限定價，非常進取。

【新股IPO】京東健康6618孖展錄1459億、超購107倍（不斷更新）

（3）Tesla股價疫瘋狂係投資者都知，但遇上更瘋狂的MSCI季度檢討生效，巨型股的股價都會起風浪大震。Tesla開市曾升3.8%，尾市最多倒跌5.3%。MSCI季檢基金技術操作完成後，盤後股價即彈逾4%，再撲600美元。

【Tesla股價】Tesla股價大震　股價一度突破600美元收市倒跌3.1%（不斷更新）

（4）Moderna藥廠於歐美申請緊急使用，即刺激股價大升，不過，普通市民就算無買股票，都會關心疫苗使用後的成效。

【新冠疫苗】Moderna疫苗有效率高達94.1%　今向美、歐盟申請疫苗緊急授權　股價收市升20%

（5）美團 （03690） 業績佳，甚至比市場預期更好，有望再刺激股價，不過，監管問題成為壓抑股價的關鍵因素，股價是升還是跌，在乎市場更關心哪個問題。

【反壟斷法】美團回應支持反壟斷法：有助互聯網和科技可持續發展

【美團業績】美團上季業績勝市場預期 經調整溢利20.54億　較預期高1倍（第二版）

（6）中海油 （00883） 在股價急挫1成後，最新回覆指，未收到美國政府通知，不過，股價仍未止瀉，在美國ADR股價較港收市價再跌6%，折算收報7.65港元。中海油股價於11月中跟隨國際油價大升，現時仍有7.5至7.95元的上升裂口支持。

【中海油股價】中海油單日狂跌14%歷來第三最傷　傳華府擬將中海油及中芯列入軍方控制黑名單　中海油﹕暫未收到美國政府通知（第二版）

（7）半年港元定存息率榜，榜首頓由大眾財務的1.1厘稱霸。

【港元定期存款】半年港元定存息最高1.1厘 減息潮蔓延至虛擬銀行

（8）香港最新的防疫資訊，限聚令再收緊。

【防疫措施】林鄭月娥：食肆營業至晚上10時、兩人一枱　限聚令收緊至兩人、周三起公務員在家工作兩周（附措施圖）

【防疫措施】周三起再關閉大部分表列處所　一文看清15類表列處所限制

【防疫措施】周三起實施新防疫措施、限聚令人數收緊至兩人　公共服務時間調整（附措施一覽）

【香港疫情】香港疫情反彈中小學停課　防疫措施收緊有哪些受惠股？

（9）曹貴子及兩名前高層陳麗兒及陳毅凱，被裁定2項罪名不成立，並將訟費爭議押後至12月7日處理。

【康宏風波】涉串謀詐騙曹貴子及兩前高層脫罪　官指證據不足證明協議隱瞞董事會

 

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

記者：譚志偉

欄名 : 開市9點半

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