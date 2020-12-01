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【美股收市】 道指回吐271點 單月仍漲11.7%為1987年來最勁

股市 05:15 2020/12/01

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美國「網絡星期一」（Cyber Monday）網上銷售額有望達到創紀錄的127億美元（約990億港元），按年增長15%至35% ; 惟疫情惡化拖累美股，道指回吐271點，惟單月仍累漲11.7%為1987年來最勁。
道指曾挫446點，收報29638點，跌0.91%；標指收報3621點，跌16點或0.46%；納指收報12198點，跌7點或0.06%。標指11月累漲10.5%，納指飆11.4%，同是4月以來表現最佳的一個月。以小型股為主的羅素2000指數跌1.9%，全月仍累升18.3%，創有紀錄以來最大單月升幅。

疫苗繼續傳好消息，Moderna（美：MRNA）周一向美國食品和藥物管理局尋求緊急使用授權及歐盟的有條件批准使用新疫苗，股價昨晚逆市大升20%。

銀行股偏弱，摩根大通回落2.7%，高盛跌2%。大型科技股表現堅挺，蘋果逆市抽高2.1%，為升幅最大道指成份股，英特爾升1.9%。

美元曾下試兩年半低位，尾段倒升0.23%，報92；比特幣市況波動，周一曾飆至歷來高位19864美元，大漲逾9%。
避險降溫，金價續跌，紐約2月黃金期貨收跌0.4%，報1780.90美元，創7月初以來收盤新低 ; 11月份累計下跌5.6%，連續第四個月走低。

石油出口國組織與減產盟友(合稱OPEC+)周一展開兩天會議，能否就延長減產達成共識仍存變數，油價受壓，紐約1月期油收跌1.6%，報44.8美元；布蘭特1月期油挫1.4%，收報47.5美元。疫苗好消息使油價在11月仍累漲兩成。

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責任編輯：柯志宏

蘋果（Apple，美：AAPL） 金價 疫情 美股 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 比特幣 Moderna（美：MRNA） 疫苗

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