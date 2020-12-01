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通用汽車放棄入股　Nikola股價曾急挫27%

股市 07:02 2020/12/01

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通用汽車(GM)與電動卡車製造商Nikola重訂協議，根據新協議，GM放棄入股Nikola。（網上圖片）

外電報道， 通用汽車(GM)和電動卡車製造商Nikola宣布一項修訂後的新合作協議。根據新協議，GM放棄入股Nikola。

消息曝光後，Nikola周一股價曾急挫逾27%，至20.26美元；通用汽車股價最多跌逾3%，兩股跌幅略為收窄至24%和1.9%。

根據新協議，雙方合作規模減小，該協議保留兩家公司的燃料電池合作夥伴關係，但取消通用汽車對Nikola的持股，也取消了製造Nikola電動皮卡車的計劃。

今年9月，兩家公司曾宣布一項協議，通用汽車將提供電池、底盤架構、燃料電池系統和一家工廠，來生產Nikola電動皮卡車Badge，以換取Nikola約11%的股權，以及Nikola支付的7億美元生產費用。

其後Nikola爆出醜聞，沽空機構Hindenburg Research於9月發表報告質疑Nikola造假，Nikola創辦人米爾頓(Trevor Milton)捲入性醜聞，他不久後辭職。

針對這份修改後的協議，Nikola和通用汽車分別發表聲明稱，這項新協議是一份不具約束力的諒解備忘錄，仍有待雙方進一步談判，並達成最終協議。

Nikola稱，根據新協議，通用汽車將為Nikola的Class 7和Class 8型號電動皮卡車提供燃料電池系統。此外，兩家公司還在討論，Nikola可能在其商用拖車中使用通用汽車的Ultium電池系統。

【美股市況】道指午市跌逾300點　Tesla急插後回順　GM棄入股Nikola挫逾兩成（不斷更新）

責任編輯：李勝君

新經濟股 Nikola（美：NKLA） 通用汽車（General Motors，美：GM） 醜聞 汽車股

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