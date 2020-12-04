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【新股IPO】藍月亮6993正式招股 招股價、估值、孖展、保薦人一文看清

股樓投資 20:17 2020/12/04

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內地洗衣液品牌藍月亮被外界視為必抽新股之一，已於今日（4日）至下周三（9日）招股，集資最多78億元。藍月亮是次計劃發售7.47億股，招股價介乎10.2元至13.16元，集資最多98.3億元，一手500股，入場費為6,646元，12月16日掛牌；美銀、中金和花旗為聯席保薦人。

藍月亮首日招股反應理想，綜合本地券商數據，合計借出孖展額約375億元，相當於超額認購逾37.1倍。

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藍月亮的承銷商之一的瑞銀，給予藍月亮估值為780億至936億元。報告認為，下行風險為行業競爭而無法在2021年轉移原材料上漲的風險，公司投資綫下營銷，不斷增加銷售人員將會增加上行風險。預料藍月亮收入於2020年至2022年分別按年增長14%、29%及19%，主要是公司進一步滲透低綫城市、個人衛生及家庭護理產品快速增長。

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是次集資所得，其中29 %用於業務擴充、42.8%提高品牌知名度，產品滲透及強化銷售及分銷網絡、10.3%用於營運資金及其他一般公司用途、9.5%增強公司的研發能力、8.3%開發及加強信息技術能力。

泡泡瑪特藍月亮接力登場 一文看清本周新股招股詳情（不斷更新），想知詳情請按：【下一頁】

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記者：張以正

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