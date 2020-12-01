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【新股IPO】藍月亮擬最快周內招股  集資約10億美元

股樓投資 03:02 2020/12/01

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內地洗衣液品牌藍月亮被外界視為必抽新股之一，惟傳了多時一直未有落實的招股時間表。不過本周很大機會將啟動招股，消息指藍月亮最快本周招股，計劃集資10億美元（約78億港元），美銀、中金和花旗為藍月亮聯席保薦人。

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藍月亮的承銷商之一的瑞銀，給予藍月亮估值為780億至936億元。報告認為，下行風險為行業競爭而無法在2021年轉移原材料上漲的風險，公司投資綫下營銷，不斷增加銷售人員將會增加上行風險。預料藍月亮收入於2020年至2022年分別按年增長14%、29%及19%，主要是公司進一步滲透低綫城市、個人衛生及家庭護理產品快速增長。

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是次集資所得，其中29 %用於業務擴充、42.8%提高品牌知名度，產品滲透及強化銷售及分銷網絡、10.3%用於營運資金及其他一般公司用途、9.5%增強公司的研發能力、8.3%開發及加強信息技術能力。

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記者：張以正

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