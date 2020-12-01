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【疫市成交】業主看淡樓市減價9%沽屯門居屋王 綠表客趁機355萬元接貨

股樓投資 09:30 2020/12/01

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疫情持續不穩，部份看淡樓市的業主先行獲利離場。最近一名業主因秈不好後市減價近9%沽出屯門居屋富健花園兩房單位。

祥益地產高級區域經理黃慶德表示，第四波疫情爆發，進一步打擊市場信心，日前屯門居屋富健花園業主睇淡後市累減35萬獲利離場。黃氏稱，上述所錄成交單位為1座中層A室，實用面積484平方呎，兩房一廳，日前獲區外首置客垂青。

【網民熱話】網民：年輕人買唔起樓大部份係父母嘅錯 網友撐唔撐?，詳見【下一頁

該買家為綠表客，鍾情單位附設企理裝修，加上原業主睇淡後市，累積減價達35萬，而且屋苑屬區內較新的居屋，可承造較長年期的按揭，上述買家有感單位價格吸引，遂便決定以355萬（居二市場）購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為7335元。原業主於2012年以約130萬購入單位，是次轉手帳面獲利約高達225萬，單位升值逾倍易手。

【隱世低水盤】青榕臺位處半山擁無敵大海景鮮有放盤 一梯兩伙豪宅式格局 呎價只係9千頭，詳見【下一頁

事實上，屯門區的居屋樓價較低水，一直有大批捧場客，位於屯門河畔、位於龍門路的富健花園，於1999年落成，樓齡只有21年，位屯門碼頭區較年輕居屋項目。屋苑設有12座，住宅大廈沿屯門河而建，環境清幽，項目提供近3,026伙，間隔分為2房及3房單位。富健花園最吸引之處，是屬私人參建居屋，外型似足私樓，周邊配套設施也齊全，故一直深受上車人士及換樓人士歡迎。交通方面，富健花園附近有輕鐵龍門站，此外，住客步行5分鐘就可前往龍門居巴士總站，該處有特快巴士路線直達市區，交通不俗。

【筍盤推介】 港島區半新盤1分鐘即到港鐵站 單位附品味裝修 1成首期可上車，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

居屋 疫情 屯門 富健花園
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