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【新股IPO】優然牧業9858周一起招股　一手入場費8747元（附短片）

新股IPO 10:51 2021/06/07

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優然牧業 （新上市編號：09858） 於6月7日至6月10日招股（周一至周四），大型乳製品製造商優然牧業計劃發售約7.15億股，招股價介乎6.98元至8.66元，一手（1000股）入場費8747元，集資最多約62億港元。聯席保薦人為瑞信、華泰。優然牧業成立於1984年，並於2015年從伊利分拆出來營運。公司業務主要為原料奶、反芻動物養殖系統化解決方案。

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內地私募基金PAG太盟投資集團於早年有份投資優然牧業，為優然牧業大股東，持股約42.89%；伊利股份（上：600887）持有為40%。

同期招股還有科濟藥業【下一頁】

伊利亦是中國優然牧業最大的客戶。於2017年至2020年6月30日止六個月，集團向伊利銷售原料奶產生的收入分別為人民幣20.5億元（人民幣，下同）、23.9億元、28.4億元及30.7億元，分別佔集團所生產原料奶銷售額的91.8%、91.7%、92.9%及96.1%。

截至今年上半年，原料奶業務收入佔總收入的59.7%；飼料業務收入佔總收入的37.0%。集團有65座營運的牧場，擁有287,045頭奶牛，正在建設的牧場有六座，預計在未來兩年內投入運營。

時代天使正在招股【下一頁】

承銷團之一的瑞信表示報告給予公司估值介乎51億至68億美元（約395.3億至527億港元），2021年預測市盈率介乎14.6倍至19.5倍。

報告預計2020年至2023年EBITDA複合年均增長率達30.8%；純利複合年均增長率達33%。

銷團之一華泰給予公司估值介乎47.8億至54.2億美元，2021年預測市盈率介乎14.8倍至16.6倍。

集團集資所得將用於未來兩年的投資項目、不斷擴大的業務規模、營運資金及一般企業用途。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【騰訊持股】Boss直聘母企「看準網」赴美上市 擬發行4800萬股ADS 集資最多71億

記者：謝卓榮

港股 優然牧業（09858） 伊利股份（滬：600887） 集資 分拆 IPO
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