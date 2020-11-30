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【新股IPO】中國優然牧業遞交上市申請　集資約31.2億元

新股IPO 23:32 2020/11/30

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PAG及伊利為公司大股東。

大型乳製品製造商中國優然牧業遞交上市申請，市場消息指，公司計劃集資約4億美元（約31.2億港元），聯席保薦人為華泰及瑞信。

公司成立於1984年，並於2015年將業務從伊利（上：600887）分拆出來運營。公司業務主要為原料奶、反芻動物養殖系統化解決方案。

內地私募基金PAG太盟投資集團於早年有份投資，為公司大股東，其股份持有42.89%；伊利股份持有為40%。

伊利亦是公司最大的客戶。於2017年至2020年6月30日止六個月，集團向伊利銷售原料奶產生的收入分別為人民幣20.5億元（人民幣，下同）、23.9億元、28.4億元及30.7億元，分別佔集團所生產原料奶銷售額的91.8%、91.7%、92.9%及96.1%。

截至今年上半年，原料奶業務收入佔總收入的59.7%；飼料業務收入佔總收入的37.0%。集團有65座營運的牧場，擁有287,045頭奶牛，正在建設的牧場有六座，預計在未來兩年內投入運營。

集團集資所得將用於未來兩年的投資項目、不斷擴大的業務規模、營運資金及一般企業用途。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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責任編輯：謝卓榮

香港股票 伊利股份（滬：600887） 集資 分拆 IPO

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