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【新股IPO】中國優然牧業通過上市聆訊　集資或最高達62億元

新股IPO 21:55 2021/05/17

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PAG及伊利為公司大股東。

大型乳製品製造商中國優然牧業去年11月遞交上市申請，消息指，優然牧業已通過上市聆訊。早前有報道指，優然牧業擬集資規模由逾4億美元增至8億美元（約62億港元）。內地私募基金PAG太盟投資集團於早年有份投資優然牧業，為優然牧業大股東，持股約42.89%；伊利股份（上：600887）持有為40%。

中國優然牧業成立於1984年，並於2015年從伊利分拆出來營運。公司業務主要為原料奶、反芻動物養殖系統化解決方案。

京東物流正在招股【下一頁】

伊利亦是中國優然牧業最大的客戶。於2017年至2020年6月30日止六個月，集團向伊利銷售原料奶產生的收入分別為人民幣20.5億元（人民幣，下同）、23.9億元、28.4億元及30.7億元，分別佔集團所生產原料奶銷售額的91.8%、91.7%、92.9%及96.1%。

截至今年上半年，原料奶業務收入佔總收入的59.7%；飼料業務收入佔總收入的37.0%。集團有65座營運的牧場，擁有287,045頭奶牛，正在建設的牧場有六座，預計在未來兩年內投入運營。

集團集資所得將用於未來兩年的投資項目、不斷擴大的業務規模、營運資金及一般企業用途。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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記者：謝卓榮

港股 伊利股份（滬：600887） 集資 分拆 IPO

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