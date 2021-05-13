【新股IPO】中國優然牧業今日尋求上市聆訊　集資或最高達62億元

▲ PAG及伊利為公司大股東。

大型乳製品製造商中國優然牧業去年11月遞交上市申請。消息人士指，中國優然牧業於本周四尋求上市聆訊，集資規模最高達8億美元（約62億港元），聯席保薦人為華泰及瑞信。

外電早前報道指，公司擬計劃集資約5億美元（約39億港元）。公司成立於1984年，並於2015年將業務從伊利（上：600887）分拆出來營運。公司業務主要為原料奶、反芻動物養殖系統化解決方案。

內地私募基金PAG太盟投資集團於早年有份投資，為公司大股東，其股份持有42.89%；伊利股份持有為40%。

京東物流最快下周一招股按【下一頁】了解更多

伊利亦是中國優然牧業最大的客戶。於2017年至2020年6月30日止六個月，集團向伊利銷售原料奶產生的收入分別為人民幣20.5億元（人民幣，下同）、23.9億元、28.4億元及30.7億元，分別佔集團所生產原料奶銷售額的91.8%、91.7%、92.9%及96.1%。

截至今年上半年，原料奶業務收入佔總收入的59.7%；飼料業務收入佔總收入的37.0%。集團有65座營運的牧場，擁有287,045頭奶牛，正在建設的牧場有六座，預計在未來兩年內投入運營。

集團集資所得將用於未來兩年的投資項目、不斷擴大的業務規模、營運資金及一般企業用途。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】比亞迪升7.3% 擬分拆半導體至內地創業板上市

【新股IPO】新希望服務3658次日招股現抽飛 孖展暫錄1.97億、超購1.1倍

記者：謝卓榮