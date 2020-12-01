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【Tesla股價】Tesla股價大震　股價一度突破600美元收市倒跌3.1%（不斷更新）

新經濟追蹤 06:01 2020/12/01

分享：

Tesla（美：TSLA；特斯拉）股價繼續狂奔，並一度突破600美元，市值升至5680億美元。Tesla獲准在中國銷售model Y。另外，Tesla在上海的超級工廠，可能已開始試生產Model Y，有媒體公布對上海超級工廠的一段航拍視頻，從航拍視頻中，發現在特斯拉位於上海的超級工廠內，有一輛Model Y正在廠區內的道路上進行測試，另有5輛停放在Model Y生產廠房旁邊的車位上，估計上海超級工廠Model Y的試生產看起來已經開始。

日期 最新及開市 變幅 最高及最低 變幅
30/11
(周一)		 567.60 -3.1% 607.8 +3.8%
602.21 +2.8% 554.41 -5.3%

 

日期 收市及開市 變幅 最高及最低 變幅
27/11
(周五)		 585.76 +2.1% 598.78 +4.3%
581.16 +1.3% 578.45 +0.8%
26/11
(周四)		 休市      
       
25/11
(周三)		 574.00 +3.4% 574.00 +3.4%
550.06 -1.0% 545.37 -1.8%
24/11
(周二)		 555.38 +6.4% 559.99 +7.3%
540.40 +3.6% 526.20 +0.8%
23/11
(周一)		 521.85 +6.6% 526.00 +7.4%
503.50 +2.8% 501.79 +2.5%

 

日期 收市及開市 變幅 最高及最低 變幅
20/11
(周五)		 489.61 -1.9% 502.50 +0.7%
497.99 -0.3% 489.06 -2.0%
19/11
(周四)		 499.27 -1.9% 508.61 +4.5%
492.00 +1.1% 487.57 +0.2%
18/11
(周三)		 486.64 +10.2% 496.00 +12.3%
448.35 +1.5% 443.50 +0.4%
17/11
(周二)		 441.61 +8.1% 462.00 +13.2%
460.17 +12.8% 433.01 +6.1%
16/11
(周一)		 408.09 -0.1% 412.45 +1.0%
408.93 +0.1% 404.09 -1.1%

相關文章：

【Tesla】中國批准Tesla銷售滬製Model Y

記者：譚志偉

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA）

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