【Tesla股價】Tesla再撲600美元　馬斯克警告嚴控成本　否則變被槌擊的梳乎厘蛋糕（不斷更新）

Tesla（美：TSLA；特斯拉）行政總裁馬斯克周二發給員工的電郵中警告，投資者對公司未來盈利非常有期望，但如果不控制成本，股票將被壓碎，就像被大槌重擊的梳乎厘蛋糕一樣。Tesla需要控制成本，以面對季度盈利的收窄。

日期 最新及開市 變幅 最高及最低 變幅 1/12

(周二) 584.76 +3.0% 597.85 +5.3% 597.85 +5.3% 572.05 +0.8% 30/11

（周一） 567.60 -3.1% 607.8 +3.8% 602.21 +2.8% 554.41 -5.3%

Tesla股價繼續狂奔，於周一，一度突破600美元，市值升至5680億美元，不過，MSCI季檢生效之下，股價在尾市跌逾3%，收報567.6美元。盤後股價又一度升逾4%，至590元以上水平。

Tesla獲准在中國銷售model Y。另外，Tesla在上海的超級工廠，可能已開始試生產Model Y，有媒體公布對上海超級工廠的一段航拍視頻，從航拍視頻中，發現在特斯拉位於上海的超級工廠內，有一輛Model Y正在廠區內的道路上進行測試，另有5輛停放在Model Y生產廠房旁邊的車位上，估計上海超級工廠Model Y的試生產看起來已經開始。

日期 收市及開市 變幅 最高及最低 變幅 27/11

（周五） 585.76 +2.1% 598.78 +4.3% 581.16 +1.3% 578.45 +0.8% 26/11

（周四） 休市 25/11

（周三） 574.00 +3.4% 574.00 +3.4% 550.06 -1.0% 545.37 -1.8% 24/11

（周二） 555.38 +6.4% 559.99 +7.3% 540.40 +3.6% 526.20 +0.8% 23/11

（周一） 521.85 +6.6% 526.00 +7.4% 503.50 +2.8% 501.79 +2.5%

日期 收市及開市 變幅 最高及最低 變幅 20/11

（周五） 489.61 -1.9% 502.50 +0.7% 497.99 -0.3% 489.06 -2.0% 19/11

（周四） 499.27 -1.9% 508.61 +4.5% 492.00 +1.1% 487.57 +0.2% 18/11

（周三） 486.64 +10.2% 496.00 +12.3% 448.35 +1.5% 443.50 +0.4% 17/11

（周二） 441.61 +8.1% 462.00 +13.2% 460.17 +12.8% 433.01 +6.1% 16/11

（周一） 408.09 -0.1% 412.45 +1.0% 408.93 +0.1% 404.09 -1.1%

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記者：譚志偉