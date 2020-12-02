【Tesla股價】Tesla再撲600美元　馬斯克警告嚴控成本　否則變被槌擊的梳乎厘蛋糕（不斷更新）

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【陸金所業績】陸金所第三季凈利潤按年跌近37% 股價盤後跌逾8%
Tesla（美：TSLA；特斯拉）行政總裁馬斯克周二發給員工的電郵中警告，投資者對公司未來盈利非常有期望，但如果不控制成本，股票將被壓碎，就像被大槌重擊的梳乎厘蛋糕一樣。Tesla需要控制成本，以面對季度盈利的收窄。
|日期
|最新及開市
|變幅
|最高及最低
|變幅
|1/12
(周二)
|584.76
|+3.0%
|597.85
|+5.3%
|597.85
|+5.3%
|572.05
|+0.8%
|30/11
（周一）
|567.60
|-3.1%
|607.8
|+3.8%
|602.21
|+2.8%
|554.41
|-5.3%
Tesla股價繼續狂奔，於周一，一度突破600美元，市值升至5680億美元，不過，MSCI季檢生效之下，股價在尾市跌逾3%，收報567.6美元。盤後股價又一度升逾4%，至590元以上水平。
Tesla獲准在中國銷售model Y。另外，Tesla在上海的超級工廠，可能已開始試生產Model Y，有媒體公布對上海超級工廠的一段航拍視頻，從航拍視頻中，發現在特斯拉位於上海的超級工廠內，有一輛Model Y正在廠區內的道路上進行測試，另有5輛停放在Model Y生產廠房旁邊的車位上，估計上海超級工廠Model Y的試生產看起來已經開始。
|日期
|收市及開市
|變幅
|最高及最低
|變幅
|27/11
（周五）
|585.76
|+2.1%
|598.78
|+4.3%
|581.16
|+1.3%
|578.45
|+0.8%
|26/11
（周四）
|休市
|25/11
（周三）
|574.00
|+3.4%
|574.00
|+3.4%
|550.06
|-1.0%
|545.37
|-1.8%
|24/11
（周二）
|555.38
|+6.4%
|559.99
|+7.3%
|540.40
|+3.6%
|526.20
|+0.8%
|23/11
（周一）
|521.85
|+6.6%
|526.00
|+7.4%
|503.50
|+2.8%
|501.79
|+2.5%
|日期
|收市及開市
|變幅
|最高及最低
|變幅
|20/11
（周五）
|489.61
|-1.9%
|502.50
|+0.7%
|497.99
|-0.3%
|489.06
|-2.0%
|19/11
（周四）
|499.27
|-1.9%
|508.61
|+4.5%
|492.00
|+1.1%
|487.57
|+0.2%
|18/11
（周三）
|486.64
|+10.2%
|496.00
|+12.3%
|448.35
|+1.5%
|443.50
|+0.4%
|17/11
（周二）
|441.61
|+8.1%
|462.00
|+13.2%
|460.17
|+12.8%
|433.01
|+6.1%
|16/11
（周一）
|408.09
|-0.1%
|412.45
|+1.0%
|408.93
|+0.1%
|404.09
|-1.1%
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記者：譚志偉