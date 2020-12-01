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LIBOR將於2021年底停用　美聯儲：LIBOR最遲2023年6月底前被淘汰（第二版）

股市 15:42 2020/12/01

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倫敦銀行同業拆息（LIBOR）將於2021年底退場。美國聯儲局表示，環球銀行用作短期借款基準的利率將被逐步淘汰，並最終在2023年6月之前取代，建議銀行在2021年底前停止利用LIBOR訂立合約，並盡快用其他參考利率替代LIBOR。

在美國銀行業界協議下，作為利率指標的LIBOR將於2023年中停用，較其他國家晚18個月。英國金融行為監管局 （FCA） 早前宣布 LIBOR 將於 2021 年底退場，2022 年 1 月起不再規定會員銀行必須提供 LIBOR 報價，呼籲市場選定替代利率與訂定轉換計畫。

【利率過渡】滙豐、中銀香港完成　HONIA及SOFR離岸人幣交叉貨幣掉期

【HONIA】財金新名詞你要知　HIBOR地位受影響？

金管局：不取消HIBOR 首季諮詢採用HONIA建議

美聯儲表示，若繼續使用LIBOR的新合約，應包括後備條款，以替代參考利率，同一時間利用LIBOR訂立的合約應在2023年6月30日前結束。

美聯儲副主席夸爾斯（Randal Quarles）表示，是次的計劃可確保對從LIBOR的過渡的市場參與者，企業和消費者等都是有序且公平。

負責收集各銀行資料並提供LIBOR數據的州際交易所基準管理機構（ICE Benchmark Administration），將就明年底停止發布一周及兩個月期美元LIBOR諮詢業界，其餘較多人使用的3個月、6個月及12個月LIBOR利率，則可能延至2023年6月才停止發布。

LIBOR是全球引用度最高的利率，全球 150 多萬億美元資產的定價參考利率，管理大約 200 萬億美元的債務和合同。 2007 年至 2009 年的金融海嘯爆發 LIBOR 操縱弊案，LIBOR 改革聲浪隨之而起。

美聯儲早前已一直提醒銀行，開始準備從LIBOR過渡到所謂的有擔保隔夜融資利率（SOFR）。 SOFR不會依賴銀行報價，而是使用投資者提供的銀行證券利率，例如貸款及債券支持的資產。

相關文章：金管局《匯思》：香港要為LIBOR一旦淡出做好準備

編輯：袁諾曦

（第二版補充ICE 資料）

拆息 經濟 美國聯儲局
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