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【新冠疫苗】Moderna疫苗有效率高達94.1%　今向美、歐盟申請疫苗緊急授權　股價收市升20%

Hot Talk 06:27 2020/12/01

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莫德納（Moderna）稱其疫苗有效率達到94.1%。

美國莫德納（Moderna）藥廠表示，將在今日（周一）向美國食品和藥物管理局（FDA）尋求緊急使用授權及歐盟的有條件批准，使用藥廠所研發的新疫苗。Moderna（美：MRNA）盤前升約13%，開市後最多升21.1%，收報152.74美元，全日升20.2%。

Moderna公布大規模測試的全部結果，並稱有效率達到94.1%，較中期結果94.5%為低。

Moderna獲得美國政府10億美元（約78億港元）的研發資金，並已接到1億劑疫苗的訂單，價值15億美元（約117億港元）。

Moderna表示，研發的疫苗能在攝氏零下20度的低溫保存6個月，即使在普通雪柜的2至8度低溫，亦能在30日內保持穩定。

此外，另一間藥廠輝瑞（Pfizer）（美：PFE）和德國BioNTech（美：BNTX）早前公布，其研發的疫苗有效率95%，而疫苗必須保存在零下70度的極低溫環境，普通冷藏只可保質最多5日。

輝瑞現升1.5%報37.79美元；BioNTech現升5%，報115.5美元。

相關文章：【美股期貨】Moderna盤前升1成　道指期貨跌幅縮至129點　納指期貨升0.2%（不斷更新）

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責任編輯：謝卓榮

BioNTech（美：BNTX） Moderna（美：MRNA） 美股 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 新冠肺炎疫情 疫苗

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