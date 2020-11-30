金管局﹕新股帶動 10月份存款總額按月急升6.4%

▲ 金管局今日（30日）公布10月香港貨幣統計數字，10月存款總額為15.7萬億元，比上月升6.4%。

巨型新股螞蟻集團上市吸引大量海外資金湧入，令香港銀行存款規模急增。金管局今日（30日）公布10月香港貨幣統計數字，10月存款總額為15.7萬億元，比9月升6.4%，當中活期存款大升21.9%至3.7萬億元，定期存款升2.5%至5.9萬億元。

金管局表示，存款增長部分由於新股認購活動所致。若撇除新股認購貸款及所產生的存款，10月份存款總額及港元存款分別上升3.1%及3.5%，貸款與墊款總額上升0.2%。

另外，10月份貸款與墊款總額上升4.7%，其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）較上月上升7.1%，在香港境外使用的貸款則下跌1.3%。貸款增長方面，10月份年化貸款增長率為56%，首十個月貸款增長率為13.5%。若撇除IPO新股發行等因素，10月份貸款增長率為2.1%，首十個月貸款增長率為3.4%。貨幣供應量方面，10月份港元貨幣供應量升9.2%至8.9萬億元。

以幣種計，港元存款方面，港元存款總額為8.4萬億元，升9.8%。當中，活期存款報2.4萬億元，升32.3%，定期存款升6.9%至2.8萬億元。至於美元存款則按年漲3.3%至5.5萬億美元。人民幣存款按月上升1.8%，於10月底為6,801億元人民幣。

此外，10月份跨境貿易結算的人民幣匯款總額為4142億元人民幣，比上月下跌30.2%。10月人民幣存款及存款證總額為7211億元人民幣，人民幣存款及存款證餘額為410億元人民幣。

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編輯﹕賴奕羚