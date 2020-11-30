【樓市熱話】網友反對興建公共房屋 ：「越多公屋 私樓越貴」

興建更多公共房屋為政府近年希望解決香港市民住屋問題的主要政策。不過有網民似乎對興建更多公共房屋此舉大為不滿，更指公共房屋越多，私樓用地就越來越少，而在私樓潛在供給減少時，私樓就越貴，形成樓價越來越貴的循環。

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不過有網友則指樓主的分析有點以偏蓋全，認為只要公屋達到一定數量，滿足到香港大部分住屋需求後, 購買私樓的人士大多是有投資需要/喜好需求的人, 變相令私樓的炒賣空間減少，情形與新加坡類似。

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另外有人認為興建公屋的成本其實來自納稅人，以及私人樓市的補貼，因此這些網友也反對興建公屋。其實雙方的觀點都只是未經證實的推論，似乎大家都在維護自己的利益立場，更討論得面紅耳赤。

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責任編輯：翁嘉陽