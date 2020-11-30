【業績】必瘦站半年少賺44%獲政府補貼2700萬元　派中期息13仙

▲ 必瘦站於10月及雙十一購物節的表現較相應期間分別增加31.2%及43.1%。

必瘦站 （01830） 公布，截至9月底止中期業績，純利減少44%至1.36億元，扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利減少32.7%至2.53億元。必瘦站派發每股中期息13仙，派息比率107.4%。必瘦站獲得的政府「保就業」計劃補貼約2702.6萬元，抵銷銷售合約減少15.4%至6.18億元的影響，整體收入減少28%至5.1億元。

林鄭月娥指，將收緊限聚令至兩人，周三實施【下一頁】

必瘦站指，疫情令多種經濟活動受到嚴重干擾，特別是香港政府對市內所有美容院實行強制關閉72個營業日，因此必瘦站來自香港市場的收益按年減少36%至3.28億元，佔總收益64%，按年減少8個百分點。集團將繼續整合其店舖網絡，開設一站式大型服務中心以集中人手、設備及資源，從而加強銷售效率及提升成本效益。

海外業務方面，由於疫情令全球經濟增長放緩，自內地、澳門及澳洲市場產生的收益輕微下降至1.8億元，佔集團總收益36%。

必瘦站雙11期間銷售按年大升【下一頁】

必瘦站創辦人、主席、行政總裁兼執行董事歐陽江表示，疫情於全球各地迅速蔓延，導致全球經濟出現重大收縮，但集團有信心能把握疫情穩定後的消費反彈，計劃擴展業務至亞洲、北美及歐洲等成熟市場，因此將展開全球招聘活動，擴充團隊。

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編輯：陳韻妍