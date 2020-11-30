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【新冠肺炎】郵件派遞服務維持正常 全港郵局提早下午4時關閉

環球政經 19:53 2020/11/30

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因應政府周一(30日)宣布的政府僱員特別工作安排，香港郵政公布由周二(1日)起，全線郵政局於星期一至五維持正常時間，但提早於下午4時關閉，星期六營業時間不變。

【新冠肺炎】限聚令收緊至2人　食肆晚上10時後禁堂食　最新防疫措施一覽：【下一頁

全港26所學校有師生家長確診 教育局宣布周三起停課：【下一頁

香港郵政表示，在平衡市民對郵政局櫃位服務的需求及盡量減低疫情在社區擴散的風險後，才作出相關安排，郵箱收信及郵件派遞（包括特快專遞）會維持正常服務。同時，若過去14天內曾有確診個案的大廈，香港郵政會維持每星期3次的大堂信箱派遞服務，但上門派遞會繼續暫停，直至有關大廈從過去14天內曾有確診個案的大廈名單中剔除。

 

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責任編輯：潘曉豐

新冠肺炎疫情 香港郵政 香港 疫情

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