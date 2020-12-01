【HSBC】滙豐推多貨幣扣賬卡　全球滙豐ATM提款12種外幣均免手續費

▲ HSBC滙豐銀行將於年底正式推出萬事達卡扣賬卡，持卡人可預先按照指定匯率兌換指定貨幣後進行消費。

滙豐HSBC即將推出萬事達卡扣賬卡，主打外幣消費毋須手續費兼覆蓋足12種貨幣，並可預先按所定匯率兌換指定貨幣後消費。滙豐指出，滙豐萬事達卡扣帳卡合資格交易更可享0.4%現金回贈，同時可以在全球滙豐自動櫃員ATM機免手續費提取現金。

滙豐9月預告推「滙豐One」戶口，兼豁免多項銀行服務費【下一頁】

滙豐扣賬卡覆蓋澳元、加拿大元、瑞士法郎、歐元、英鎊、港元、日圓、新西蘭元、人民幣、新加坡元、泰銖及美元，供客戶網購或在海外消費。客戶可預先按心儀的匯率兌換外幣，更有效控制開支。

今年底將接受卓越理財One客戶申請

滙豐扣賬卡將於今年底正式供滙豐卓越理財及滙豐One客戶申請。

若卡內的相關貨幣餘額不足，持卡人可按照滙豐提供的實時匯率，自動從港元戶口兌換所需要的貨幣進行交易。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，因應客戶對扣賬卡產品的興趣及對於建立更健康消費習慣的重視程度與日俱增，遂推出扣賬卡以滿足客戶需求，並加入多項數碼功能以提升保安，包括可透過數碼渠道設定海外自動櫃員機提款限額及暫時停用遺失了的扣賬卡。

滙豐緊貼虛銀出擊，其他虛銀消費優惠：

眾安銀行：眾安銀行實體Visa扣帳卡登場 簽帳贏取高達2倍現金回贈

Mox：【虛擬銀行】Mox Card即日起支援Apple Pay 照賺1%無上限回贈

Livi二維碼消費優惠：【虛擬銀行】Livi bank推新優惠 QR Code消費回贈至少10%兼3厘存息（第二版）

相關文章：

恒生明年起豁免29項基本銀行服務收費 涉存款匯款及信用卡服務（附豁免收費服務列表）

【電子支付】疫下信用卡交易額按年跌24% 電子錢包則增11%

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚