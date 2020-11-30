【2020稅貸戰】稅貸息率大比併 邊間行最低息見1.28厘？

▲ 多間銀行推不同稅貸優惠，除在稅貸息率比較外，過往較少搶攻稅貸的創興銀行，新推銀聯信用卡交稅可賺積分。

雖然仍有打工仔還未收到來年的稅單，但銀行在疫情嚴峻下，仍未有停步催谷稅務貸款，新加入戰團是創興銀行 （01111） ，新推信用卡繳交稅款，每繳交一元即賺一分；最高可獲享10萬積分。這是繼花旗、中銀香港 （02388） 及上商，曾先後推信用卡交稅有着數以來，第4間銀行推出同類優惠。

16間金融機構已推稅貸優惠，條款可按下圖了解

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業界認為，新冠肺炎重創各行各業；況且第4波疫情又再帶來社交距離限制，如限聚令加辣將嚴限兩人等，直接衝擊私人消費市道，亦變相令大小銀行須搞盡腦筋，力谷港人在聖誕佳節快來臨，逆市鬥花錢消費。

創興銀聯信用卡交稅 交1元賺1分

獲得創興稅貸優惠的方法是卡主須過兩關，包括︰（1）以指定日期內透過創興銀聯信用卡繳交稅款，每繳交一元即賺一分；最高可獲享10萬積分；（2）並使用「雲閃付App」，以銀聯二維碼零售簽帳最少一次 。創興新推的激賞名為「2020交稅獎賞計劃」，更設長達56天的免息還款期，推廣期由即日起至明年2月28日，名額只限200名，額滿即止。

而過往銀行搶攻信用卡交稅的商機，主要提供簽帳回贈優惠，又或豁免手續費及容許分期攤還，甚至免找數簽帳等獎賞，無非為鼓勵消費者多使錢，作零售簽帳。

3間銀行稅貸息率 低於1.5厘

另一邊廂，至今共有16間金融機構搶攻綠色炸彈的機遇，除了傳統銀行及虛擬銀行外，連財務公司亦加入稅貸戰團。至今一半業界的稅貸息低於兩厘，8行鬥低息者，當中以擅打價格戰的富邦，今年以1.28厘膺全城最低稅貸息；大新 （02356） 的1.38厘為全城次低，虛擬銀行眾安（ZA Bank）的1.45厘稅貸息，排名第3低；中銀的1.59厘則位列第4；緊接其後是渣打的1.75厘。

過往3年，一直高踞殺價王的大新，今年最平息竟遭富邦取代，問及對該行的威脅；大新總經理及零售銀行處副主管鄧子健早前回應本報查詢指，該行一向以客為先，為客戶提供優惠及具競爭力的產品。今年旗下稅貸利率一如既往極具競爭力，實際年利率低至1.38厘，在市場是屬於極優惠的利率，對客戶亦具相當吸引力。

對於現市況，不少打工仔遲遲未收到稅單，會否有礙今年的稅貸。鄧子健透露，至今推出的反應符合預期，雖然市場有不確定性因素；但臨近年尾，相信客戶貸款需求仍然殷切，因此對稅貸業務發展審慎樂觀。

此外，單以大行比併，亦以中銀香港的1.59厘為最低；撼贏東亞 （00023） 及花旗齊為1.78厘，以及工銀亞洲的1.97厘。

至於首間衝破3厘稅貸息是「財仔」，AEON信貸財務的貸息報3.13厘，但其借貸條款相對較寬鬆，例如並未嚴限專業人士等。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪