【南韓疫情】政府警告疫情惡化 恐日增千宗確診

▲ 南韓政府警告南韓新冠肺炎疫情仍有惡化趨勢，短期内或會日增1000宗確診。

新冠肺炎疫情全球大流行，多國的新冠肺炎確診數字近日急升。南韓宣布再增超過400宗新冠肺炎確診，政府更警告南韓的新冠肺炎疫情仍有惡化趨勢，於短期内或會日增1000宗確診。

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韓聯社報道，南韓政府周一（30日）宣布再增438宗新冠肺炎確診，累計有超過3.4萬宗確診。新增確診當中，414宗為本地感染個案，其中261宗位於首都圈，包括首爾市158宗、京畿道69宗、仁川市34宗。

雖然南韓的單日確診連續兩日回落至500宗以下，但南韓政府表示錄得相關跌幅，可能是因為周末檢測量較平時少。當局認為，是次疫情反彈主要集中於親友聚會、辦公室、桑拿房、補習社等日常生活場所，料短期内難以扭轉疫情擴散的情況。

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南韓中央防疫對策本部部長鄭銀敬指出，全國病毒感染數值（reproduction rate，又稱R0）已上升至1.43，即每名確診者平均會傳染1.43人。當局估計在一至兩周後，南韓單日會新增700至1,000宗確診。

當局為控制疫情，宣布周二（12月1日）將全國防疫級別上調至1.5級，至於首都圈則維持於2級的級別。

責任編輯：鄭錦玲