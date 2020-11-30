  • 20°C
香港時間 : 20201130日 (一) 20:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Mr.結他手黎澤恩收入行先 投資40萬轉型開健身中心

環球政經 19:30 2020/11/30

分享：

在新冠疫情爆發後，所有演藝圈相關工作幾乎停頓，令演藝人生計直接受影響。在香港出過7張唱牒、多次上過紅館的樂隊Mr.，其結他手黎澤恩（Ronny）也受疫情影響，原本安排好的內地巡演全部取消，收入頓失。面對演藝圈寒冬，他認為不應盲目等待，轉型才是明智之舉。本身為健身教練與結他導師的他，更毅然創業，與朋友成立了一個同時可進行健身與音樂教學的地方，方便他與學生進行一對一教學，同時可將場地租予其他教練教健身，賺取收入。此外，黎澤恩更早已考取保險經紀牌，做好兩手準備，深明「窮則變，變則通」。

    點擊圖片放大

學生變生意拍檔

除了結他手身份之外，其實黎澤恩早在疫情之前，一直兼任結他導師和健身教練，分別會到一間慣常合作的健身中心，和一家樂器行教授結他，直到疫情出現，限聚令讓他頓時失去了教學場地，於是在朋友的提議下，毅然創業，設立集合健身及教結他的中心F&M Fitness and Music，「這間健身室的出現，與一位跟隨我學習健身與音樂的學生有關係，我們也是朋友。事緣他知道現址的美容公司租約將滿，他就問我有沒有興趣合夥，我就覺得如果有地方可以同時讓我教授健身與結他的話，何樂而不為呢？」

自此有一個屬於自己的「搵食竇口」，而且音樂融合健身的意念其實相當新穎，黎澤恩卻認為兩者其實互通。「其實一切都是從健康出發，一個人除了擁有健康身體之外，心靈健康也很重要，只有兩者並存，一個人才稱得上是真正健康。」事實上，心靈與身體健康的確會互相影響，做到健身也健心聽起來相當合理。

投資40萬 主要支出為租金

中心投入資金共40萬元，主要用來添置器材和支付租金，其他的成本其實不高。雖然投資金額不算多，不過在疫市下拿出這筆數，還是希望可以回本。健身室主要以私人教練做目標顧客群，他們看重疫情下健身室用家希望有舒適安全的環境，因此私人健身教練絕對有「包場」的需要，這成為商機，現時中心就以包場給健身教練為主，同時能提供更高私隱度的環境給顧客。除了健身及音樂之外，由於場地設有音響以及投影器，有些有音樂治療性質的活動都會可以在該場地進行。

問到黎澤恩轉行，他直言曾十五、十六，只因為壓力不夠大，如果生活壓力夠大根本沒有猶豫空間，而除了創業之外，他也有很多不同技能維生。他續指：「我之前已經考獲保險牌，也說不定有一天會為了生計也去做地產經紀。」

記者：翁嘉陽

攝影：梁健騰

節錄自第684期《iMoney Focus》見人見智慧。

上一篇文章

【華為5G】明年9月起生效 英國宣布禁用華為5G網絡設備

下一篇文章

【IMD調查】最新人才競爭力報告　香港全球排14亞洲排名遜星洲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

Zappos創辦人謝家華遇火災離世 終年46歲
Zappos創辦人謝家華遇火災離世 終年46歲
【室內設計】80後戶主擲40萬元大翻新　善用凹陷牆位　改廁門解決「五門歸心」問題
【室內設計】80後戶主擲40萬元大翻新　善用凹陷牆位　改廁門解決「五門歸心」問題
【筍盤推介】 港島區半新盤1分鐘即到港鐵站 單位附品味裝修 1成首期可上車
【筍盤推介】 港島區半新盤1分鐘即到港鐵站 單位附品味裝修 1成首期可上車
【大行點睇】瑞銀看好恒指明年底升抵28500點 薦四大投資主題共19隻港股
【大行點睇】瑞銀看好恒指明年底升抵28500點 薦四大投資主題共19隻港股
【新股IPO】泡泡瑪特藍月亮接力登場 一文看清本周新股招股詳情（不斷更新）
【新股IPO】泡泡瑪特藍月亮接力登場 一文看清本周新股招股詳情（不斷更新）
【網民熱話】網民：年輕人買唔起樓大部份係父母嘅錯 網友撐唔撐?
【網民熱話】網民：年輕人買唔起樓大部份係父母嘅錯 網友撐唔撐?