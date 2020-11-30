Mr.結他手黎澤恩收入行先 投資40萬轉型開健身中心

在新冠疫情爆發後，所有演藝圈相關工作幾乎停頓，令演藝人生計直接受影響。在香港出過7張唱牒、多次上過紅館的樂隊Mr.，其結他手黎澤恩（Ronny）也受疫情影響，原本安排好的內地巡演全部取消，收入頓失。面對演藝圈寒冬，他認為不應盲目等待，轉型才是明智之舉。本身為健身教練與結他導師的他，更毅然創業，與朋友成立了一個同時可進行健身與音樂教學的地方，方便他與學生進行一對一教學，同時可將場地租予其他教練教健身，賺取收入。此外，黎澤恩更早已考取保險經紀牌，做好兩手準備，深明「窮則變，變則通」。

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學生變生意拍檔

除了結他手身份之外，其實黎澤恩早在疫情之前，一直兼任結他導師和健身教練，分別會到一間慣常合作的健身中心，和一家樂器行教授結他，直到疫情出現，限聚令讓他頓時失去了教學場地，於是在朋友的提議下，毅然創業，設立集合健身及教結他的中心F&M Fitness and Music，「這間健身室的出現，與一位跟隨我學習健身與音樂的學生有關係，我們也是朋友。事緣他知道現址的美容公司租約將滿，他就問我有沒有興趣合夥，我就覺得如果有地方可以同時讓我教授健身與結他的話，何樂而不為呢？」

自此有一個屬於自己的「搵食竇口」，而且音樂融合健身的意念其實相當新穎，黎澤恩卻認為兩者其實互通。「其實一切都是從健康出發，一個人除了擁有健康身體之外，心靈健康也很重要，只有兩者並存，一個人才稱得上是真正健康。」事實上，心靈與身體健康的確會互相影響，做到健身也健心聽起來相當合理。

投資40萬 主要支出為租金

中心投入資金共40萬元，主要用來添置器材和支付租金，其他的成本其實不高。雖然投資金額不算多，不過在疫市下拿出這筆數，還是希望可以回本。健身室主要以私人教練做目標顧客群，他們看重疫情下健身室用家希望有舒適安全的環境，因此私人健身教練絕對有「包場」的需要，這成為商機，現時中心就以包場給健身教練為主，同時能提供更高私隱度的環境給顧客。除了健身及音樂之外，由於場地設有音響以及投影器，有些有音樂治療性質的活動都會可以在該場地進行。

問到黎澤恩轉行，他直言曾十五、十六，只因為壓力不夠大，如果生活壓力夠大根本沒有猶豫空間，而除了創業之外，他也有很多不同技能維生。他續指：「我之前已經考獲保險牌，也說不定有一天會為了生計也去做地產經紀。」

記者：翁嘉陽

攝影：梁健騰

節錄自第684期《iMoney Focus》見人見智慧。