【防疫措施】周三起實施新防疫措施、限聚令人數收緊至兩人　公共服務時間調整（附措施一覽）

▲ 最新防疫措施下，限聚令人數減至兩人，公共服務也因大部分公務員在家工作，而有所調整。

香港疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥再宣布收緊多項防疫措施，周三（12月2日）凌晨起生效。最新防疫措施包括：限聚令人數由4人收緊至兩人，食肆營業時間縮短至晚上10時，每枱人數由4人變為2人，所有食肆必須在當眼處設置安心出行二維碼，關閉海洋公園及香港迪士尼樂園，關閉卡拉OK、泳池等表列處所。林鄭月娥指，全民檢疫不是最迫切事情，但會增加自願檢疫配額，醫管局47個普通科醫療中心，每日派發的樣本收集包由4,000個增至8,000個。

林鄭記者會發言重點，可見【下一頁】

圖看12月2日起實施的防疫措施

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

中小學停課，但中六生可回校上半日校【下一頁】

因應大部分公務員在家工作兩周，公共服務方面將有調整：

郵政服務： 全線郵政局自12月起，星期一至五將會維持正常開門時間，但會提早於下午4時關閉；星期六營業時間如常（郵政總局及尖沙咀郵政局會提早於下午4時關閉）。流動郵政局服務暫停。郵箱收信及郵件派遞（包括特快專遞）會維持正常服務。就過去14天內曾有確診個案的大廈，香港郵政會維持每星期3次的大堂信箱派遞服務，但上門派遞會繼續暫停，直至有關大廈從過去14天內曾有確診個案的大廈名單中剔除。

衞生署長者健康中心及社會衞生科診所服務安排： 12月起起，所有18間長者健康中心的服務和時間將逐步調整。各長者健康中心每星期有三日提供服務，只為會員提供已預約的醫療服務和季節性流感疫苗接種服務，而當中15間長者健康中心仍維持為非會員接種季節性流感疫苗的服務。灣仔女性社會衞生科診所及灣仔男性社會衞生科診所的性傳播疾病服務明日起暫停。

相關文章：【香港疫情】滙豐渣打中銀齊縮營業時間 一文看清銀行分行最新安排（不斷更新）

相關文章：【香港疫情】周三起食肆營業時間至晚上10時、餐飲股腳軟 大快活挫逾4%

編輯：陳韻妍