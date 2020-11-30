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【異動股】待公布收購合併內幕消息 I.T停牌前大升19%

股樓投資 19:50 2020/11/30

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本港連鎖服裝零售商I.T. （00999）在今日下午接近3時突然停牌，停牌前該股被大幅炒上，報1.94元大升19%。集團表示，將於主板短暫停牌，以待根據《香港收購及合併守則》刊發一份載有有關本公司內幕消息事項之公告。

【美團3690】美團上季經調整盈利按年增逾5% 勝市場預期   詳情請看【下一頁

【港交所388】大摩看好港股交易量趨升 籲增持港交所料可見4字頭   詳情請看【下一頁

I.T 較早前公布截至8月底止6個月中期業績。疫情衝擊零售市道下，集團淨虧損大幅擴大至3.37億元。期內I.T香港及澳門同店銷售負增長48.9%，內地同店銷售亦負增長9.3%。同期本港經營虧損擴大至4.14億元，至於內地經營溢利大增254%至1.048億元。而截至2月的上年度，I.T在港澳地區淨關閉28間店舖。

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撰文 : 李尚毅

I.T（00999） 經濟

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