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【美股焦點】被指iPhone防水廣告誤導消費者　蘋果遭意國罰款近1億元

股樓投資 11:52 2020/12/01

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據外媒報導，意大利反壟斷監管機構AGCM本周對蘋果公司（AAPL）開出一張1萬歐元（約9,284萬）的罰單，原因是蘋果在該國的iPhone廣告營銷中存在不正當的商業行為，對消費者造成誤導。

【美股分析】華爾街大好友料美股牛市持續　標指年底有望見4000點【下一頁

根據蘋果官網對iPhone 12系列手機的介紹：可防濺、耐水及防塵，並已在受控制的實驗室環境下接受測試，根據 IEC 60529 標準獲得 IP68 防護等級 ，即可在水深達6米長達30分鐘。官網同時強調，液體造成的損壞不在保障範圍內。

AGCM的指控主要針對上述內容，第一是有關手機能在深度達6米的水中防水30分鐘，AGCM指控，蘋果公司宣稱的防水能力僅僅在實驗室環境下才能達到，並未有考慮現實世界的環境；

另一方面，AGCM亦認為，蘋果的保障條款內容誤導大眾。根據Apple免責聲明，「防濺、耐水及防塵並非永久功能，可能隨日常耗損而遞減，液體造成的損壞不在保障範圍內」。

蘋果公司尚未有相關回應，本周一（11月30日）該公司股價逆市升2.1%，收報119美元。

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編輯：李勝男

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