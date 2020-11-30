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【限聚令收緊】食肆每枱人數減至2人　業界料生意大跌

商業 20:11 2020/11/30

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港府宣布進一步收緊限聚令，食肆每枱人數由4人減至2人，並且營業時間由午夜12時縮減至晚上10時。

本港爆發第四波疫情，港府宣布進一步收緊限聚令，食肆每枱人數由4人減至2人，並且營業時間由午夜12時縮減至晚上10時。香港餐務管理協會會長楊位醒表示，旗下會員收到消息已即時查詢能否與政府洽談有關措施，皆因業界尤以酒樓在每枱人數由6人減至4人時，生意額已大跌，再次由4人減至2人，更跌至1成半至2成生意額，只有茶餐廳和快餐店的跌幅相對少。

現時是本地傳統消費旺季，他表示，以往多社團及婚宴等活動，旺季每月生意額有約110億元，但按目前市況已不能與旺季相提並論，更形容「慘過淡季」，皆因限聚令再次收緊，公務員又在家工作，他認為以往淡季每月有約84億元的生意額都做不到。

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派發消費券吸引市民進行檢測
被問及繼續營運的處所將要張貼安心出行的二維碼，楊建議與其「發燒又康復」，不如派發消費券吸引市民進行檢測，皆因張貼二維碼只能追蹤已確診患者的曾到訪的地方，並不能找出潛在的確診者。

火鍋店主營晚市　料生意跌7成
幸福四季椰子雞火鍋店經理周小姐表示，現時8成生意來自晚市及宵夜，新措施實施後將不能做宵夜生意，預計生意將跌7成。「吃火鍋一般需要1至2小時，但10時要關門，即基本上8時後已經不能再入座。」

她透露，火鍋店最近已將開業時間，由下午5時提早至中午12時，雖然午市生意欠佳，利潤極微，但總比無生意好。她又指，客人訂枱人數一般為4至6人，視吃火鍋為聚會，收緊至每枱2人的話，相信將影響吃火鍋的意慾。

記者：馬意文、朱悅瀅

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