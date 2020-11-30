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【環聯事故】引入個人信貸資料庫再遇阻滯　消息：業界未能就成本攤分達共識

Hot Talk 18:45 2020/11/30

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據報，有大銀行不滿成本過高，令銀行公會就個人信貸資料庫招標再度延期。

個人信貸資料庫環聯（TU）早年被揭有保安漏洞後，金管局決定引入多於一間個人信貸資料庫。但有本地傳媒報道，銀行公會原訂本月開始接受營運商招標，但最新已延至明年初，消息指是因業界就成本攤分上未能達成共識。

《蘋果日報》引述消息報道，銀行公會的招標程序一改再改，原計劃今年上半年招標，但因疫情關係延至下半年、即11月，但目前最新已延至明年第一季。

據報，銀行公會擬採取由香港銀行同業結算有限公司（HKICL）作中介平台管理數據的營運模式，所涉的建造成本及維修費高，每年經營及維修費動輒2、3,000萬元，有大行對攤分成本存異議，並質疑是否有足夠商業價值支持。

報道引述金管局發言人指，平台構建及營運成本，原則上應採取「用者自付」安排。就本港引入多於1間CRA，當局一直跟業界商討，正與銀公、存款公司公會、持牌放債人公會及第三方顧問等釐清細節，當準備就緒後將進行招標。發言人又預期，新系統將於2022年底投入服務。

銀公發言人則指，工作小組正就引入個人信貸資料庫競爭，與金管局及顧問公司積極研究，細節仍商討中未有定案。

相關文章：

【環聯洩密】傳銀公與金管局傾向　中央處理客戶個人信貸資料

環聯委任香港區行政總裁 集團：正分段恢復網上信貸服務

 

編輯：趙穎妍

金融機構 疫情 香港金融管理局 銀行 蘋果日報 香港
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