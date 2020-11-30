美媒：共和黨參議員染疫 與特朗普開會期間得悉確診

▲ 美媒報道，共和黨賓夕法尼亞州參議員馬斯特里亞諾也感染新冠肺炎。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，本月累計已新增400萬宗新冠肺炎確診，美國總統特朗普也曾確診。美媒指共和黨參議員馬斯特里亞諾（Doug Mastriano）也感染新冠肺炎，更指他上周到白宮與美國總統特朗普開會期間，才得悉自己確診。白宮及馬斯特里亞諾仍未證實確診消息。

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《國會山莊報》（The Hill）報道，馬斯特里亞諾上周三（25日）與一班共和黨議員，前往白宮橢圓形辦公室出席會議，商討如何扭轉美國大選局面，總統特朗普（Donald Trump）也有參與會議。

所有與會者事前都要接受新冠肺炎病毒檢測，但直到他們進入白宮西翼開會後，白宮方面才取得馬斯特里亞諾對病毒呈陽性的結果。

馬斯特里亞諾及其子、兒子的朋友當時一同出席會議。當馬斯特里亞諾確診後，特朗普向他表示，白宮醫療團隊會照顧他們三人。馬斯特里亞諾父子及該名友人離開後，會議仍繼續進行約半小時。

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白宮發言人迪爾（Judd Deere）經電郵發聲明，表示所有與特朗普密切接觸者事前都要檢測。迪爾表示如有確診病例，白宮醫療團隊會按美國疾控中心（CDC）指引作追蹤，白宮也會作適切通知及建議。

馬斯特里亞諾本人、共和黨籍的參議院政策委員會主席阿高爾（Dave Argall）和參議院共和黨發言人弗萊斯納（Kate Flessner），都拒絕就確診消息作出回應。

責任編輯：鄭錦玲