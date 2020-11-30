【違反限聚令】市民未夠自律 特首指2000元罰款未具阻嚇性

近日新冠肺炎確診數字回升，政府宣佈將收緊有關限聚措施，包括限聚令重回{二人}標準，泳池及遊樂場所等需要關閉；餐廳食肆只能2人同桌營業時間至晚上10時。

【新冠肺炎】限聚令收緊至2人 食肆晚上10時後禁堂食 最新防疫措施一覽：【下一頁】

雖然限聚令與相關防疫措施條文清晰，不過實行期間有不少市民或商戶違反禁令。以上周為例，尤其警務處、食環署共巡查1.4萬次，共發出484張定額告票，另提出50宗檢控，「但好似唔係好有效用」，遂需提高罰則。

【新冠肺炎】限聚令放寬現矛盾位？ 陳肇始：不同意邏輯不一致：【下一頁】

特首林鄭月娥今(30日)於記者會表示，或會加重罰則，適用範圍包括違反限聚令、口罩令及強制檢測令，擬議罰則將以倍增幅度增加，詳情有待與相關單位商討後落實。此外，特首亦提到，將設立熱線鼓勵市民舉報違規行為，認為有助加强市民自律性。她否認是鼓勵市民互相舉報，強調是攜手合力承擔公民義務。

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責任編輯：翁嘉陽