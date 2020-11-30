【滙豐股價】滙豐HSBC財富管理及個人銀行業務CEO即時離任　轉任萊斯銀行舵手

▲ 滙豐HSBC財富管理及個人銀行業務（WPB）行政總裁Charlie Nunn即時離任。

外電報道，滙豐HSBC （00005） 財富管理及個人銀行業務（WPB）行政總裁Charlie Nunn即時離任，因英國萊斯銀行（Lloyds Banking）宣布任他為新一任行政總裁。滙豐表示，已委任滙豐英國Nuno Matos為Charlie Nunn的繼任人，並將會加入集團管理委員會（GEC），惟其任命仍須監管當局批准；過渡期間，財富及個人銀行業務數碼化主管Kevin Martin將出任滙豐WPB臨時行政總裁。

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Charlie Nunn於2011年加入滙豐，未來他將取代Antonio Horta-Osorio，成為萊斯銀行的舵手，但實際上任日期，仍有待確認。Antonio Horta-Osorio早於7月已宣布會離開萊斯銀行，原訂於明年6月離任。

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