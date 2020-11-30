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【華為5G】明年9月起生效 英國宣布禁用華為5G網絡設備

環球政經 19:33 2020/11/30

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英國政府宣布，由明年9月起，禁止當地電訊公司安裝新的華為網絡設備，料當時時間周一於國會討論新電信法案進行辯論前，公布最新排除華為的時間表。

數碼、文化、媒體及體育大臣杜永敦(Oliver James Dowden) 發表一份聲明指，當局正為清除高風險的5G網絡供應商，從而開闢一條明確道路，且將透過前所未有的力量識別及禁止對國家安全構成威脅的電訊設備。

出售TikTok在美業務期限 獲批再延7日至下月初：【下一頁

【華為風波】高通獲美國批准向華為供貨 市場料對華為幫助不大：【下一頁

英國政府早前已向電訊商要求在2027年前逐步淘汰華為5G設備及將其全部移除；華為當時否認相關指控，並對當局決定感到失望。根據英國上周二(24日)頒布的新法律提及，若國內電訊商違反禁令使用華為製造的設備，或面臨最高每日罰款達10萬英鎊(約103萬港元)。

現時五眼聯盟國家，包括美國、英國、澳洲及新西蘭均先後採取禁止華為5G網絡的措施，惟加拿大未有作出決定。另外，瑞典於上月以安全為由，同樣禁止華為5G網絡；中國駐瑞典大使館發言人表示，中方堅決反對濫用「國家安全」概念，在沒有任何事實根據和確鑿證據的情況下，違背市場規律和公平競爭原則，排斥特定國家的特定企業，以「莫須有」罪名打壓中方企業，人為阻隔合作。

 

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責任編輯：潘曉豐

 

華為 英國 英鎊 電訊商 5G

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