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【IMD調查】最新人才競爭力報告　香港全球排14亞洲排名遜星洲

環球政經 19:12 2020/11/30

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瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）日前發布最新《2020年IMD世界人才競爭力報告（IMD World Talent Ranking 2020）》， 63 個國家中頭名頭三位的國家順序分別為瑞士、丹麥及盧森堡。香港則排名第 14 位，較去年上升一位，但仍落後於排名第9位的新加坡。

【薪酬調查】港人月入中位數維持1.9萬元　8大行業最新月入中位數一覽【下一頁】

【最佳城市】2021全球最佳城市排名　香港大跌倫敦蟬聯第一【下一頁】

IMD會按「投資與發展人才（Investment & Development）」、「人才準備度（Readiness）」及「吸引與留住人才（Appeal）」三大評分準則，探討63個地區及國家的人才技能及競爭力水平。

今年香港以79.996總分排第14 位，較以83.473總分排第9位的新加坡低，只能在成為亞洲排名第2位。其他亞洲地區，台灣全球排名第20位，亞洲排名第3位；馬來西亞全球排名第25位，亞洲排名第4位；南韓全球排名第31位，亞洲排名第5位；日本全球排名第38位，亞洲排名第6位；中國內地全球排名第40位，亞洲排名第7位。

《2020年IMD世界人才競爭力報告》10大排名：

排名 國家或地區 總分
1 瑞士 100
2 丹麥 91.781
3 盧森堡 89.192
4 冰島 89.028
5 瑞典 88.234
6 澳洲 86.642
7 挪威 86.435
8 加拿大 84.377
9 新加坡 83.473
10 荷蘭 82.864

資料來源：《2020年IMD世界人才競爭力報告（IMD World Talent Ranking 2020）》

 

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責任編輯：楊子瑩

競爭力排名 冰島 盧森堡 瑞典 丹麥 荷蘭 挪威 瑞士 馬來西亞 新加坡

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