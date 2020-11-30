【IMD調查】最新人才競爭力報告　香港全球排14亞洲排名遜星洲

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瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）日前發布最新《2020年IMD世界人才競爭力報告（IMD World Talent Ranking 2020）》， 63 個國家中頭名頭三位的國家順序分別為瑞士、丹麥及盧森堡。香港則排名第 14 位，較去年上升一位，但仍落後於排名第9位的新加坡。
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IMD會按「投資與發展人才（Investment & Development）」、「人才準備度（Readiness）」及「吸引與留住人才（Appeal）」三大評分準則，探討63個地區及國家的人才技能及競爭力水平。
今年香港以79.996總分排第14 位，較以83.473總分排第9位的新加坡低，只能在成為亞洲排名第2位。其他亞洲地區，台灣全球排名第20位，亞洲排名第3位；馬來西亞全球排名第25位，亞洲排名第4位；南韓全球排名第31位，亞洲排名第5位；日本全球排名第38位，亞洲排名第6位；中國內地全球排名第40位，亞洲排名第7位。
《2020年IMD世界人才競爭力報告》10大排名：
|排名
|國家或地區
|總分
|1
|瑞士
|100
|2
|丹麥
|91.781
|3
|盧森堡
|89.192
|4
|冰島
|89.028
|5
|瑞典
|88.234
|6
|澳洲
|86.642
|7
|挪威
|86.435
|8
|加拿大
|84.377
|9
|新加坡
|83.473
|10
|荷蘭
|82.864
資料來源：《2020年IMD世界人才競爭力報告（IMD World Talent Ranking 2020）》
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責任編輯：楊子瑩