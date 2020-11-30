【疫市商機】「抗疫」成創科新出路　「居安抗疫」App 開發商錄逾40市場查詢

▲ 機場使用的監察手帶及手環均會配對「居安抗疫」流動應用程式，偵測及分析環境大氣電波所接收各種電子訊號變化，確定有關人士留在報住居所。

新冠肺疫情影響大眾日常生活，「抗疫」成為創科企業的新出路。科技企業「隨賞科技」為港府開發「居安抗疫」應用程式，檢查外地回港人士是否正進行居家隔離。此方案成為產品示範，推出後錄不少海外市場查詢。

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該企原本是為商場設置室内移動定位及導航系統，董事長及行政總裁陳智銓出席一帶一路高峰論壇時透露，當時花兩星期把原有技術改良至「居安抗疫」App。

▲ 「居安抗疫」應用程式配合追蹤手帶

該系統不用蒐集用戶的準確位置，僅透過偵測附近環境訊號的改變，從而判斷用戶有否離家。 陳指出，「居安抗疫」App 成為該產品的示範驗證，推出半年內已收到來自40個城市的查詢；當中亦包括香港的商場及上海的物業管理公司。

科技減少工作人手 保持社交距離

另一科企「視野機器人」原本主力提供智能火險監控報警系統及航空測量，應用範圍包括農業、園林等。該企創辦人及首席科學官岑棓琛指，疫情下公司亦把業務開拓至體溫檢測及地盤3D測量。他舉例，透過其3D測量技術，可以讓建築商追蹤工作進度及品質。由以往需要用20人親身到地盤量度，減少至2人，符合保持社交距離的需求。

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記者：葉泳珊