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港交所委任紅杉資本沈南鵬加入國際諮詢委員會

股市 18:16 2020/11/30

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沈南鵬於2005年9月創立紅杉資本中國基金，並從創立時起擔任創始管理合夥人。

港交所 （00388） 公布，委任紅杉資本全球執行合夥人、紅杉資本中國基金創始及執行合夥人沈南鵬，為港交所國際諮詢委員會第6名成員。委員會由商界、科技界及金融經濟界專家組成，為港交所董事會提供專業識見及觀點。沈南鵬與委員會其他成員一樣，初始任期為三年，屆滿後可續任。

港交所建議調高新股盈利要求1.5倍或2倍，詳見【下一頁】

港交所主席史美倫指，沈南鵬具有豐富的商界、投資及科技創新的經驗，將為委員會提供寶貴意見及觀點，有助香港交易所及香港進一步提升其爲全球領先國際金融中心的地位。

沈南鵬於2005年9月創立紅杉資本中國基金，並從創立時起擔任創始管理合夥人。創立紅杉資本中國基金之前，他於1999年參與創立了中國領先旅行服務提供商Trip.com Group Ltd. （前稱攜程國際有限公司）。沈南鵬亦參與創立了中國領先的經濟型連鎖酒店如家酒店集團及擔任該酒店集團的非執行聯席主席，該酒店集團於2002年7月開始營業。

大摩認為，擴大互聯互通股票範圍可推高港股交投，詳見【下一頁】

委員會的其他成員包括：前滙豐HSBC行政總裁及集團管理委員會主席歐智華，彭博資訊全球公共政策副主席兼創始人及主席的特別顧問、前美國證券交易委員會主席Mary Schapiro，阿里巴巴集團董事局執行副主席蔡崇信，及Skandinaviska Enskilda Banken AB、Saab AB及FAM AB主席Marcus Wallenberg。

相關文章：【港股市場】港交所調查：個人投資者參與度升　佔港股交易比重逾兩成、增近4分之1

 

編輯：陳韻妍

香港股票 香港交易所（00388） 經濟 史美倫 香港交易及結算所有限公司 滙豐控股（00005） 國際金融中心
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