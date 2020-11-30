【電子支付】中銀BoC Pay上季交易額升4成 新優惠最多64折

▲ 今季BoC交易額按季上升4成，首9個月中銀流動支付交易額亦按年上升超過3成。

中銀香港 （02388） 早前推出BoC Pay電子錢包，中銀信用卡總經理黃金岳表示，第三季BoC Pay交易額按季上升4成，首9個月中銀流動支付交易額亦按年上升超過3成，反映電子支付漸趨普及。

BoC Pay推出持卡年期優惠，持有中銀信用卡滿11年或以上的用戶可通過BoC Pay以八折積分兌換電子禮券或繳付卡數，在星期一消費更可享額外八折積分兌換現金優惠。中銀指，每250積分可當作1元簽賬金額，以此計算，若長期持卡客戶在星期一以BoC Pay消費，可享八折再八折優惠，即可以每160積分兌換港幣1元簽賬金額。

此外，BoC Pay亦推出「優計劃」優惠，用戶可透過BoC Pay領取電子優惠券，在麥當勞消費30元以上可享10元優惠。

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編輯﹕賴奕羚