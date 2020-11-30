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【新股IPO】泡泡瑪特9992明日起招股 入場費約7778元

股樓投資 18:03 2020/11/30

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京東健康（新上市編號：06618）明日截飛，而接力招股的就有內地潮流玩具品牌泡泡瑪特 （新上市編號：09992）。泡泡瑪特將於周二（12月1日）起至周五（4日）招股，計劃發行1.357億股，集資最多6.74億美元（約52.2億元），招股價介乎31.5至38.5元，每手200股，入場費約7,777.6元；12月11日掛牌；聯席保薦人為摩根士丹利及中信證券。

京東健康6618你抽咗未？認購前的五大不可不知，想知詳情請按：【下一頁】

泡泡瑪特在上周通過上市聆訊，承銷商之一的中信證券發表報告給予泡泡瑪特的估值為421.2億元至561.6億元，相當於明年預測市盈率30倍至40倍。

泡泡瑪特藍月亮接力登場 一文看清本周新股招股詳情（不斷更新），想知詳情請按：【下一頁】

成立於2010年的泡泡瑪特，主要銷售潮流玩具、電子及美妝產品，並自行設計「盲盒」玩具。公司目前在全國營運逾100家綫下門店及超過800家機械人商店。2017年至2019年度，公司收入分別為1.58億元人民幣、5.14億元人民幣及16.83億元人民幣。2018和2019年的收入增幅分別為225.4%、227.2%，連續兩年保持高速增長。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

京東健康（06618） 香港股票

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