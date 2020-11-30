【網民熱話】38歲單身女擁290萬 想提早退休　網民：咁少錢餘下30年點過？

工作壓力大，提早退休是不少港人的夢想，有網民在討論區發帖指，有朋友38歲成副身家290萬元，因工作壓力大想提早退休，希望網民給予意見，結果網民回應近乎一面倒反對，直指38歲退休是太早，「剩低30年點過？」。

該帖文指出，樓主有位女性朋友年約38歲，單身冇物業，工作月入4.5萬元，但因工作壓力極大，夜晚睡不好，想提早退休，拋開世俗一切。

而他朋友現時擁有股票加現金約240萬元，保險單總值15萬元，再加上MPF約36萬元，成副身家290萬元。至於支出每月給屋企5,000元家用及自己2,000元零用。

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發帖者又指，如他把現金買高息股，每月平均應有股息1.2萬元，應夠應付開支現時開支，另外再接些freelance 工作幫補下。

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此帖一出即引起熱議，大部份回應之網民皆指出，樓主朋友只有38歲，人生還有三十幾四未年要過，太早退休在香港300萬元難以捱下去。即使投資高息股每月收息，也難保證未來幾十年可以派息不變，而且一旦身體有病痛，未必負擔到醫療費用，勸樓主朋友反正每月洗費甚少，倒不如辭職，找一份壓力細一點，人工低一點的工作更好。

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其他網民回應：

有乜股可擔保高息40，50年又股價唔跌？煤氣？滙豐？近30年香港CPI增長係每年3.1%. 最後10-20年一定要賣資産，並申請綜援至唔使做赤貧。起嗎做多7至8年，並儲多70-80萬先啦！

240萬，當你買哂股票，每年派5厘息，即12萬元一年，平均每月1萬元收入，距現時4.5萬元收入相距甚遠，必定影響生活質素。如去下旅行，或不幸染病需付五、六萬醫藥費，將影響投資本金。或者找份較低收入但較開心的工，影響較少

一個月儲3.8萬，一年45萬多，再做多十年先講，現在單身退休，又冇樓，退休後時間多了，可能遇到真愛，到時結婚洗一筆，又要搬出去住，租金加養埋老婆，一個唔覺意生多件，個三球嘢真係唔知夠摵幾耐！

其實何必一定要留係度？無兒無女，帶埋老豆老母去泰國、馬來西亞之類，娶個當地人，過悠閒的生活，都係一種好的選擇

正常仲有45年要過，又冇公屋，290萬係香港點活45年？額外高齡津貼都要65歲至申請到，仲係得3千幾，要有份百萬嘅年金加一間公屋，至維持到接近中位數

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記者：李兆明