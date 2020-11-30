  • 19°C
香港時間 : 20201130日 (一) 23:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】38歲單身女擁290萬 想提早退休　網民：咁少錢餘下30年點過？

理財智慧 22:19 2020/11/30

分享：

工作壓力大，提早退休是不少港人的夢想，有網民在討論區發帖指，有朋友38歲成副身家290萬元，因工作壓力大想提早退休，希望網民給予意見，結果網民回應近乎一面倒反對，直指38歲退休是太早，「剩低30年點過？」。

該帖文指出，樓主有位女性朋友年約38歲，單身冇物業，工作月入4.5萬元，但因工作壓力極大，夜晚睡不好，想提早退休，拋開世俗一切。

而他朋友現時擁有股票加現金約240萬元，保險單總值15萬元，再加上MPF約36萬元，成副身家290萬元。至於支出每月給屋企5,000元家用及自己2,000元零用。

37隻MPF港股基金最新回報數據：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

發帖者又指，如他把現金買高息股，每月平均應有股息1.2萬元，應夠應付開支現時開支，另外再接些freelance 工作幫補下。

【薪酬調查】港人月入中位數維持1.9萬元　8大行業最新月入中位數一覽 詳情可按【見下頁

此帖一出即引起熱議，大部份回應之網民皆指出，樓主朋友只有38歲，人生還有三十幾四未年要過，太早退休在香港300萬元難以捱下去。即使投資高息股每月收息，也難保證未來幾十年可以派息不變，而且一旦身體有病痛，未必負擔到醫療費用，勸樓主朋友反正每月洗費甚少，倒不如辭職，找一份壓力細一點，人工低一點的工作更好。

財務自由的八個級別：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

其他網民回應：

有乜股可擔保高息40，50年又股價唔跌？煤氣？滙豐？近30年香港CPI增長係每年3.1%. 最後10-20年一定要賣資産，並申請綜援至唔使做赤貧。起嗎做多7至8年，並儲多70-80萬先啦！

240萬，當你買哂股票，每年派5厘息，即12萬元一年，平均每月1萬元收入，距現時4.5萬元收入相距甚遠，必定影響生活質素。如去下旅行，或不幸染病需付五、六萬醫藥費，將影響投資本金。或者找份較低收入但較開心的工，影響較少

一個月儲3.8萬，一年45萬多，再做多十年先講，現在單身退休，又冇樓，退休後時間多了，可能遇到真愛，到時結婚洗一筆，又要搬出去住，租金加養埋老婆，一個唔覺意生多件，個三球嘢真係唔知夠摵幾耐！

其實何必一定要留係度？無兒無女，帶埋老豆老母去泰國、馬來西亞之類，娶個當地人，過悠閒的生活，都係一種好的選擇

正常仲有45年要過，又冇公屋，290萬係香港點活45年？額外高齡津貼都要65歲至申請到，仲係得3千幾，要有份百萬嘅年金加一間公屋，至維持到接近中位數

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

CPI 股票 壓力 退休

下一篇文章

【文字藝術師@iM網欄】如果人間煉獄中有你 同一片天空下 我們都要好好生存
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】泡泡瑪特藍月亮接力登場 一文看清本周新股招股詳情（不斷更新）
【新股IPO】泡泡瑪特藍月亮接力登場 一文看清本周新股招股詳情（不斷更新）
【網民熱話】網民：年輕人買唔起樓大部份係父母嘅錯 網友撐唔撐?
【網民熱話】網民：年輕人買唔起樓大部份係父母嘅錯 網友撐唔撐?
【筍盤推介】 港島區半新盤1分鐘即到港鐵站 單位附品味裝修 1成首期可上車
【筍盤推介】 港島區半新盤1分鐘即到港鐵站 單位附品味裝修 1成首期可上車
【室內設計】80後戶主擲40萬元大翻新　善用凹陷牆位　改廁門解決「五門歸心」問題
【室內設計】80後戶主擲40萬元大翻新　善用凹陷牆位　改廁門解決「五門歸心」問題
【大行點睇】瑞銀看好恒指明年底升抵28500點 薦四大投資主題共19隻港股
【大行點睇】瑞銀看好恒指明年底升抵28500點 薦四大投資主題共19隻港股
Zappos創辦人謝家華遇火災離世 終年46歲
Zappos創辦人謝家華遇火災離世 終年46歲