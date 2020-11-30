【疫苗保險】AXA推疫苗副作用保障　接種疫苗後因不良反應入院　每日住院現金700元　身故一筆過賠10萬元

過去一年，港人愈來愈注重健康生活，各大保險公司也各出奇謀，鼓勵客戶提升健康水平。AXA安盛旗下的保險及健康生活數碼平台「Emma by AXA」，推出免費「疫苗副作用保障」，免費為所有合資格的香港及澳門居民提供住院現金保障及身故恩恤金。若申請人在接種疫苗後14日內，因接種疫苗後的不良反應（AEFI）而需入院治療， AXA安盛將會為每名合資格申請人提供每日港幣700元，最高達10日的住院現金保障。

即日起，所有年齡介乎18至65歲，現居於香港或澳門，並持有有效香港或澳門身份證人士，只需下載Emma by AXA手機應用程式並完成簡單登記，即可獲得免費「疫苗副作用保障」，保障為期一年。

申請人亦可額外為四位65歲或以下的家庭成員（配偶或子女）進行登記，名額先到先得，額滿即止。

涵蓋本地衛生當局認可疫苗

AXA安盛「疫苗副作用保障」計劃涵蓋由美國食品藥物管理局或本地衛生當局認可，並由香港或澳門註冊醫生於任何公立醫院、私家醫院或註冊診所處方的疫苗；於香港或澳門境內接受由註冊醫生處方的疫苗亦包括在計劃範圍。

「疫苗副作用保障」提供免費住院及身故保障，包括：

住院現金保障：若申請人於接種疫苗後14日內因接種疫苗後的不良反應（AEFI）而需入院治療， AXA安盛將會為每名合資格申請人提供每日港幣700元，最高達10日的住院現金保障。

身故恩恤金：若申請人不幸於接種疫苗後14日內因接種疫苗後的不良反應（AEFI）而致命，AXA安盛將會為每名合資格申請人提供一筆過港幣100,000元的身故恩恤金。

【優惠着數】7-Eleven連續5日免費送1萬杯咖啡（附網上登記連結），請看【下一頁】

「疫苗副作用保障」登記方法：

1.下載Emma by AXA

2.登記帳戶後點擊「貼心禮遇」中的AXA安盛「疫苗副作用保障」計劃

3.在計劃頁面中點擊「登記」

4.填寫及提交您（及您家庭成員）的個人資料

5.檢查確認電郵（電郵內附登記編號）

當申請者收到附有登記編號的確認郵件，申請者與已登記家庭成員的保障會立即開始。在正常情況下，確認郵件將在提交申請後15分鐘內寄出。

《iMoney》—最具國際視野的投資理財創富頻道

融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：葉卓偉