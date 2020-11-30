【限聚令收緊】遊戲機中心周三關閉　持牌遊戲機中心：禍及無辜

▲ 港府公布將於本周三（12月2日）起，關閉遊戲機中心、卡啦OK等處所，為期兩星期。（資料圖片）

港府公布將於本周三（12月2日）起，關閉遊戲機中心、卡啦OK等處所，為期兩星期。持牌遊戲機中心秘書羅小姐形容業界在疫情下「捱得好辛苦」，上兩次疫情在社區爆發已停99天，直至疫情緩和而個別較少感染個案的地區生意較好，令整體平均有約一半生意。

今次再次被關閉頓變零收入，她稱上兩次關閉分別獲補助10萬及5萬元，雖不及能夠經營，但她明白「不能奢望（政府）賠足」，加上牌照費方面亦沒有被豁免，到第三次關閉她相信獲補助機會更難。她只希望政府加把勁把關，避免再次發生同類事件。

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「疫區」生意損失最高

談及今次爆發第四波疫情，她認為業界一直做足防疫措施，並且與業界相關的數字為「零確診」，第四波群組又非其客戶群，故她無奈表示再次「被人禍及無辜」。然而，自疫情再次爆發後，她稱業界生意都有些微受影響，但整體生意回復情況仍按地區而有不同，尤以個別「疫區」，即感染個案最高的地方，生意最靜。

記者：馬意文