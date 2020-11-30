【美國疫情】南達科他州長籲外出購物 單日死亡創新高

▲ 南達科他州的新冠肺炎單日確診死亡數字創新高，但該州州長仍鼓勵民眾於周末外出購物。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，美國11月確診新冠肺炎人數累計已破400萬。南達科他州的新冠肺炎單日確診死亡數字創新高，但該州州長拒絕於全州範圍強制戴口罩，更鼓勵民眾於周末外出購物，行為引起爭議。

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南達科他州衛生部上周六（28日）通報，於過去一日再增54宗新冠肺炎死亡病例，為該州自疫情爆發以來的單日最高死亡數字。

南達科他州長諾姆（Kristi Noem）同日卻於社交媒體Twitter發文，鼓勵民眾外出購物：

記住今天是小企業星期六，這些企業是南達科他州社區的命脈，請於今天和每天都支持他們！

雖然多州都已於全州範圍頒布強制戴口罩的命令，但諾姆仍然拒絕採取同類措施。諾姆於本月中接受採訪時，更表示遏制新冠肺炎疫情傳播的最有效方式是洗手，又指是否戴口罩或遵守社交距離指引是個人決定 。

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諾姆的帖文隨即引來批判。有網民留言諷刺她，表示由她管轄的南達科他州，每850名民眾當中就有1人死亡。有網民列出確診死亡數字，稱諾姆在享受假期的同時，患者的家屬卻承受痛苦。

有網民則表示民眾可改用其它方式支持小企業，例如選擇網上訂購商品或路邊取貨，更勸諭民眾即使外出也要戴口罩及保持社交距離。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，南達科他州累計有超過7.9萬宗確診。該州在過去一周進行的新冠肺炎病毒檢測當中，有超過42％的結果為陽性，較全國平均9.4％的陽性率高出超過4倍。

責任編輯：鄭錦玲