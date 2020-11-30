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【零售業績】歐舒丹半年少賺37.5%不派息　或加快美國等市場店舖整合

股市 17:37 2020/11/30

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歐舒丹半年少賺37.5%不派息　或加快美國等市場店舖整合

歐舒丹（L’OCCITANE，00973）截至9月底止半年，純利按年跌37.5%至1561.3萬元（歐元，下同），不派中期息。期內，歐舒丹銷售淨額跌15.2%至6.2億元。歐舒丹今日跌3%，收報16.38元。

特首林鄭月娥宣布收緊限聚令，詳情看【下一頁】

歐舒丹指，下半年的營商環境仍充滿挑戰，集團正進行重組過程以加快轉型，可能導致全球9,000名員工中流失約300個職位。集團亦積極處理虧損領域，L’OCCITANE au Brésil及Melvita正進行重組，並可能加快美國等市場的店舖整合。

上半財年毛利率上升0.9個百分點至82.1%，主因有利渠道組合中線上渠道比例增加。期內，線上渠道（包括自營電子商務網站、數碼直銷、網上商城及網上合作夥伴）增長80.8%。

歐舒丹指，儘管大部分市場及旅遊零售業務仍面臨危機的限制性措施，但亞洲於上半財年仍表現出色，尤其是中國、台灣及韓國，按固定匯率計，銷售淨額分別增長30.5%、15.3%及37.4%，香港則跌43.2%至3234.5萬元。至於美國市場，銷售淨額跌13.4%至1.1億元。

按品牌劃分，主品牌L’Occitane en Provence銷售額按年跌16.7%至4.6億元，但LimeLife為唯一品牌繼續錄得增長，按年升33.5%至5431.8萬元。

截至9月底止，銷售產品的零售點較今年3月底增加11個至3497間。上半財年整體同店銷售跌10.4%，當中美國及香港跌23.3%及30.1%，但中國、台灣及英國的同店銷售則升11.3%、17.1%及13%。

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編輯：袁諾曦

香港股票 L'OCCITANE（00973） 同店銷售

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