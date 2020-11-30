  • 20°C
香港時間 : 20201130日 (一) 19:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美團3690】美團上季經調整盈利按年增逾5% 勝市場預期

股樓投資 18:22 2020/11/30

分享：

內地外賣平台營運商美團（03690）於收市後公布業績，第三季錄得盈利63.2億元（人民幣，下同），按年急升3.7倍，按季升近1.9倍。期內，收入為354.01億元，按年升28.8%。經調整溢利為20.54億元，按年增5.8%，勝過市場平均預期的10.53億元。業績公布前夕，美團全日跌近7.1%，收報290元，成交104.5億元。

【第四波疫情】政府再收緊社交距離措施 餐飲股全線下跌  詳情請看[下一頁]

美團外賣業務復甦，上季收入按年升32.8%至207億元，經營溢利按年增長132.2%至7.68億元。到店、酒店及旅遊收入增長4.8%至65億元，經營溢利增加19.5%至27.9億元，主要因內地疫情受控及夏季消費需求增加，到店分部的交易量及交易金額均有正向增長。新業務增長43.5%至82.3億元，但經營虧損增近69%至20.3億元。

【港交所388】大摩看好港股交易量趨升 籲增持港交所料可見4字頭  詳情請看[下一頁]

上季餐飲外賣交易金額為1522億元，按年升36%；交易筆數按年增逾3成至34.9億筆，外賣訂單的平均價值按年增長4.5%。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

經濟 美團－W（03690）

上一篇文章

【違反限聚令】市民未夠自律 特首指2000元罰款未具阻嚇性

下一篇文章

【新股IPO】泡泡瑪特9992明日起招股 入場費約7778元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

Zappos創辦人謝家華遇火災離世 終年46歲
Zappos創辦人謝家華遇火災離世 終年46歲
【室內設計】80後戶主擲40萬元大翻新　善用凹陷牆位　改廁門解決「五門歸心」問題
【室內設計】80後戶主擲40萬元大翻新　善用凹陷牆位　改廁門解決「五門歸心」問題
【筍盤推介】 港島區半新盤1分鐘即到港鐵站 單位附品味裝修 1成首期可上車
【筍盤推介】 港島區半新盤1分鐘即到港鐵站 單位附品味裝修 1成首期可上車
【大行點睇】瑞銀看好恒指明年底升抵28500點 薦四大投資主題共19隻港股
【大行點睇】瑞銀看好恒指明年底升抵28500點 薦四大投資主題共19隻港股
【新股IPO】泡泡瑪特藍月亮接力登場 一文看清本周新股招股詳情（不斷更新）
【新股IPO】泡泡瑪特藍月亮接力登場 一文看清本周新股招股詳情（不斷更新）
【網民熱話】網民：年輕人買唔起樓大部份係父母嘅錯 網友撐唔撐?
【網民熱話】網民：年輕人買唔起樓大部份係父母嘅錯 網友撐唔撐?