【美團3690】美團上季經調整盈利按年增逾5% 勝市場預期

內地外賣平台營運商美團（03690）於收市後公布業績，第三季錄得盈利63.2億元（人民幣，下同），按年急升3.7倍，按季升近1.9倍。期內，收入為354.01億元，按年升28.8%。經調整溢利為20.54億元，按年增5.8%，勝過市場平均預期的10.53億元。業績公布前夕，美團全日跌近7.1%，收報290元，成交104.5億元。



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美團外賣業務復甦，上季收入按年升32.8%至207億元，經營溢利按年增長132.2%至7.68億元。到店、酒店及旅遊收入增長4.8%至65億元，經營溢利增加19.5%至27.9億元，主要因內地疫情受控及夏季消費需求增加，到店分部的交易量及交易金額均有正向增長。新業務增長43.5%至82.3億元，但經營虧損增近69%至20.3億元。



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上季餐飲外賣交易金額為1522億元，按年升36%；交易筆數按年增逾3成至34.9億筆，外賣訂單的平均價值按年增長4.5%。

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