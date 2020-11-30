【銀色債券】專家教路長者沽iBond轉買銀債 輕鬆賺多1.5厘息

▲ 銀色債券即將開售，專家建議尚持有iBond的長者可考慮沽出iBond，套現轉抽銀色債券。

俗稱「長者iBond」的銀色債券明天（12月1日）推售，專家指若閒資有限、之前又成功抽中iBond的65歲或以上長者，不妨先沽售手上的iBond （04239） 。以抽中4手為例（每手一萬元），即本金合共4萬元，再以通脹掛鈎債券今天（11月30日）在港交所 （00388） 收報103.55元沽出，未扣手續費共套現逾4萬多元，然後轉吼「長者iBond」，冀賺盡息差。畢竟新一批銀債把保證派息率由3厘、破天荒驟增至3.5厘，遠勝「保底息」僅兩厘的iBond，「老友記」的聰明錢先沽官債，再轉抽「長者iBond」，即使需長揸，也賺多1.5厘利息，實屬除笨有精。

銀色債券12月1日起開始接受認購，主要認購資格及日程可按下圖了解

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不過，針對手頭鬆動者，專家提醒銀絲族，應保留iBond兼長揸3年，再重槌入飛抽「長者iBond」，例如斥100萬元的申購上限，務求在上述兩類產品賺息，皆因市場料超低息環境恐持續3年。

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一通集團行政總裁宓光輝認為，美國至少維持幾近零息至2023年，本港近零息或至少兩到3年。業界又指，市傳本周三（12月2日）拜登公布財金新班子，耶倫將成新財長，而觀乎拜登的新閣，美國沒迫切性退出現行的寬鬆財政政策，以及貨幣政策，聯儲局續採取平均通脹目標，容許當局靈活保持鴿派市場；更憧憬12月10日聯儲局議息後再加碼放水。

港元定存息 遠跑輸銀債回報

而比併市面的定期存款，半年「高息王」是大眾財務的1.1厘；一年更乍現0.85厘的低位，該息率由集友提供，遠遠跑輸銀債的回報。

此外，iBond在銀行的場外報價（OTC）亦趨穩，如上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉剛回應本報查詢表示，官債持續維持約103.5水平，較發行價100元高；今天的參考價更介乎103.5元至103.6元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪