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【網絡熱話】社交媒體將湧現「移民潮」？一文看清MeWe、Rumble、Gab崛起原因

科技 18:02 2020/11/30

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社交平台MeWe近日成網絡熱話，網民指MeWe是最理想取代Facebook、Rumble則是取代YouTube等的說法，背後原因為何？

網民近年對不少主流、熱門的媒體平台如Facebook、YouTube的批判聲音不斷，包括Facebook被指因利益而進行政治、言論審查，以及YouTube引入「黃標」機制等而引來爭議。而本港以及海外日前更分別湧現MeWe、Rumble、Gab、Parler「移民潮」，網民指出社交平台MeWe是最理想取代Facebook、Rumble則是取代YouTube等的說法，背後原因為何？

其中在上周開始成為網絡熱話的MeWe，就清楚列明「No Ads No Spyware No BS（無廣告、無監控軟件、無廢話）」，即程式絕不監控用戶喜好資料，不會如Facebook、Google等藉演算法為用戶決定收看甚麼內容，而內容僅按用戶追蹤項目，按時序列出。

【取代Facebook】社交平台MeWe崛起　用戶人數一夜大暴增（附開戶教學）

而另外兩個被指可以取代Facebook、Twitter的社交平台就包括：Gab及Parler。事實上，傳媒社交媒體平台都是美國總統大選期間的角力陣地，不過近年為了加強防範假新聞、不實言論等，陸續引入更多監管限制的守則，被指控舉措變相令網民失去言論自由。

由於Gab及Parler的言論限制較寬鬆，在美國大選後，就迅速變成右翼保守派及特朗普支持者的網路聚集地，而總統特朗普亦早有在兩個平台上開設帳戶。

Facebook、Twitter發言受限　特朗普轉場去邊？

此外，早在美國大選前夕，不少美國用戶、特朗普的粉絲就不滿YouTube篩選與選舉資訊相關的影片，轉移到新影音平台Rumble取代YouTube。雖然Rumble在亞洲地區仍未普及，不過有轉移到Rumble的YouTuber表示，Rumble言論空間更大，因為不會篩選內容，不如YouTube一般受黃標所限、需要被審查及抽起廣告等，所以更容易賺錢。

資料顯示，Rumble具體收入和其他固定付款方式，取決於創作者願意放棄多少擁有權。若創作者願意將影片僅獨家上傳Rumble，有機會獲1,000美元（約7,753港元）；若影片能夠出現在首頁，更可獲100美元（約775港元）獎金。

Facebook誤將日本組合「KinKi Kids」當色情字眼　搜尋竟彈出兒童性虐待警告

責任編輯：張寶燕

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