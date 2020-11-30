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【防疫措施】周三起再關閉大部分表列處所　一文看清15類表列處所限制

Hot Talk 17:24 2020/11/30

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新防疫措施下，表列處所包括遊戲機中心、浴室、健康中心、遊樂場所、公眾娛樂場所等需要關閉。

本港疫情繼續嚴峻，繼全港中小學12月2日起停止面授課程後，政府自周三凌晨起實施新一輪防疫措施，包括限聚令收緊至2人。疫情記者會上，政府官員常提及表列處所，到底甚麼是表列處所？今次收緊社交距離措施，對哪些場所最受影響？

12月2日實施新一輪防疫措施，詳見【下一頁】

政府此前刊登憲報，訂立《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（《規例》）（第599F章），以實施臨時措施應對目前的公共衞生緊急事態。《規例》賦權食物及衞生局局長向表列處所發出指示，包括在指定期間關閉表列處所。

表列處所包括遊戲機中心、浴室、健康中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院、卡拉OK等（詳見下圖）。

政府刊憲午夜起關閉所有派對房間　酒吧不作現場表演【下一頁】

新一輪防疫措施中，遊戲機中心、卡拉OK、麻將天九耍樂處所及泳池需要關閉，但健康中心、體育處所可繼續開放，但不可以多於2人一組活動，而且在場人士需要戴口罩；美容院及按摩院亦可繼續開放，但要嚴格遵守限制。

對於多類處所需要再次關閉，特首林鄭月娥指明白很多行業受影響，但目前難以承諾再推出計劃，資助受影響行業。

相關文章：【限聚令放寬】縱橫遊洗倉式挫85%　十大成交券商未見大股東存倉券商身影（第二版）

編輯：吳敏芳
 

疫情 食物及衞生局 限聚令 表演 口罩 遊戲機中心 泳池 遊樂場 麻將 按摩
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