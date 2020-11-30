【限聚令收緊】食肆限2人一枱、營業至晚上10時　業界料12月生意將跌6成

▲ 港府周三凌晨起實施新一輪防疫措施，包括食肆營業時間縮短至晚上10時，每枱由4人收緊至2人。(資料圖片)

本港疫情繼續嚴峻，港府周三凌晨起實施新一輪防疫措施，包括食肆營業時間縮短至晚上10時，每枱由4人收緊至2人。有餐飲業界預料，外出用膳的顧客將會大減，12月生意額較現時跌近一半或以上。

香港餐飲聯業協會會長會長黃家和表示，原本只料當局會縮減營業時間，但現時再次收緊2人一枱，所有宴會及派對飲宴均需取消。由於疫情嚴峻，他對聖誕節前限聚令鬆綁並不感樂觀，亦相信市民將會減少外出用膳，稱「等同聖誕節檔期不用做生意」。

黃家和指，原本預期餐飲業12月整體營業額有望可達110億，惟新限聚措施下，現估計該月生意損失60億，營業額下跌6成。 他指，業界現階段推優惠也不會奏效，而外賣生意也不能完全彌補生意損失，故期望港府能「特事特辦」，對餐飲業提供緊急資金支援。

酒樓：冀港府推支援及補助

聯邦酒樓集團董事副總監鍾家寶預計，食肆每枱人數減至2人後，外出用膳的顧客將會大減，料生意額較現時跌近一半。她坦言，雖然外賣難以幫補生意，始終食客買外賣時未必會想起酒樓，但現時她沒有其他對策面對現時情況；唯有配合政府措施，寄望更多人進行檢測，截斷傳播鏈，疫情可盡快過去。

鍾家寶又表示，期望政府可再度推出抗疫的支援及補助，包括保就業計劃等。她解釋，以現時的情況，亦很難避免裁減人手，削減成本。有保就業計劃，才可保住員工的飯碗。

記者：蘇穎琪、葉泳珊