【台灣有樂@iM網欄】認真吃早餐  像盆栽的蛋餅

這家早餐店，在最近的三個星期內我已經去過三次，並吃了兩次。為什麼去了三次但只吃了兩次呢？是因為我第一次去的時候吃到一半突然間有事要趕着離開，所以只有拍到食物的照片。而第二次是上個星期一，我想去再吃一些上次沒有點到的食物，也想順便拍些環境照，結果去到門口才知道原來這家早餐店每逢週一和週二都休息，所以第二次去了卻沒吃得到。至於第三次過去，就是上星期五做完直播之後。

為了不要再重蹈第一次的覆轍，一到店我就先不停拍照，拍到夠了，我才走到老闆那邊點餐去。其實這條路上附近已有幾間買早餐的店，而這裏又要坐路邊，又沒有冷氣，但來買早餐的人卻是最多的。我第一次來的時候就已經覺得這家早餐店的餐點非常特別，因為一般的早餐店的蛋餅最多只有一般的火腿、培根、雞排肉鬆等等，但這家早餐店的蛋餅選擇真的有很多。

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肉的部份，就有里肌肉、牛腱肉和鮭魚這些平常在早餐店比較少見到的肉類。除了肉類比其他早餐店多選擇之外，這裏還有很多不同種類的蔬菜給大家選擇。我粗略點算過，蔬菜的部份就已經有接近20種這麼多，而其中有一些我是感到十分驚訝和新奇的，如秋葵、山藥、栗子、苦瓜、杏鮑菇、金針花、娃娃菜、豆苗、青花筍等等...。

光是看菜單已經覺得很精彩，有很多完全是無法想像加在蛋餅會是什麼味道的。但對於我這個無肉不歡的人，我還是忍不住點了加肉的蛋餅。我第一次點的是里肌肉蛋餅加芝士，上菜的時候，才知道原來老闆會在每一份蛋餅裏面都加入蔬菜，所以在這裏吃早餐有一種特別健康和養生的感覺。

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其次，我很喜歡台灣的早餐店都會有辣油，尤其喜歡那種滿滿的紅色辣椒絲辣油，我會放很多辣椒絲在蛋餅上一起吃，辣油加入在融掉了的起司和里肌肉，那種美味是我在香港吃不到的。我的胃可真是不小，所以除了蛋餅之外，我還多點了一盒油飯。內用的油飯、炒麵和炒米粉，老闆都會為客人加熱，加熱了的油飯，再加一點放在桌上的甜辣醬，馬上讓人特別有胃口。油飯當中加了豆乾和蘿蔔絲，口感和味道都很不錯。飲料部份我就點了一杯鮮奶茶，奶比茶濃，我覺得這就是台灣奶茶的特色。

上星期五第三再來，我就點了雞腿排蛋餅和一份炒麵。在我等餐的時候，隔壁坐的大哥所點的蛋餅先上桌，看到大哥所點的蛋餅上放有滿滿的豆苗，整個蛋餅就像盆栽一樣，很有藝術氣息。我忍不住問大哥借來拍照，大哥非常大方叫我隨便拍，還問我要不要吃看看？我當然不太好意思，但其實我心裏面是很想的。

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還好過了沒多久，我點的東西都上來了。結果發現，我所點的雞腿排蛋餅上面也是放了豆苗，只是沒有大哥那份的多。細問之下，才知道大哥所點的是原味蛋餅加菜，難怪大哥的那一份會特別多豆苗。我覺得我這份蛋餅的雞腿排的味道沒有上一次里肌肉好味道，但還是不錯的，尤其裏面加了馬鈴薯，還有豆苗和辣油，已經可以加很多分。

至於炒麵，所用的麵是油麵，裏面有蔬菜、香菇及豬肉。雖然是預先煮好之後加熱的，但還是非常好吃。而且蔬菜和肉都吃得出是新鮮的，只是我還是不太習慣台灣的炒麵的麵質一般都是比較軟，我還是比較喜歡香港較Q較有咬勁的炒麵。這一次我點了一杯大的冰豆漿，剛好天氣非常熱，喝一口冰豆漿特別覺得爽。

吃完埋單是必須的，老闆問我是不是第一次來，我說是第二次。其實我在第一次來的時候，老闆也有問過我同一個問題，看來我要成為這裏的熟客還需要多一點時間。剛好兩次價錢都是105元台幣，但明細我真的沒有仔細算，大家可以看菜單來算算價錢吧！

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老闆叫我下次再來的時候可以試一試其他菜式，我問老闆有甚麼好吃，他就說你喜歡甚麼肉甚麼菜就加一起吧，就好像炒菜一樣，加起來就好吃。

其實我已經想好下一次要吃甚麼，下一次我一定要試試看牛腱肉秋葵蛋餅加起司。

地址：新北市板橋區吳鳳路50巷18號

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介： 在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。

Facebook 專頁： 港仔張啟樂的臺灣生活

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