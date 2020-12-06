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【新股IPO】加科思最快下周三招股　集資最多23.4億

新股IPO 18:10 2020/12/06

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加科思集資約3億美元（約23.4億港元）

癌症治療的內地生物技術公司加科思已通過上市聆訊，消息指，加科思結束公司上市前路演後，最快於下周三（12月9日）招股，其集資規模約3億美元（約23.4億港元）。高盛及中金為聯席保薦人。

加科思旗下自主研發的核心產品JAB-3068獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）用於食道癌治療的孤兒藥認證，目前正在中國進行臨床二a期試驗，預期2021年下半年進行全球臨床二b期試驗。

截至今年上半年，虧損增至8.1億元（人民幣，下同）；去年同期為1.55億元。集團表示，公司繼續實施及擴大臨床開發項目及推動臨床前資產研發，預計產生的研發開支及行政開支將會增加，導致今年全年虧損總額增加。

集團是次集資所得約88%用於產品的臨床開發及商業化；約8%將用於建造符合品生產質量管理規範（GMP）標準的內部生產設施；約4%用於一般企業及營運資金用途。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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責任編輯：謝卓榮

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